Los mejores MEMES que dejó la polémica de Danna Paola por tratar de hacerse de un "username" en X

Danna Paola ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, luego de que hace unos días anunció que dejará de llamarse así y ahora su nombre oficial será solo Danna; acto seguido, cambió su nombre en todas sus plataformas, pero no pudo hacerlo en “X”, debido a que otra persona lo tiene. Luego de eso, la intérprete emprendió una “campaña” para hacerse de la cuenta con ese seudónimo, pero la acusaron de acoso. Luego de esto, en las redes sociales llovieron memes.

La cantante contó que la usuaria que tiene el nombre de “Danna” le ha pedido cerca de 6 millones de pesos para que libere el "username”. "Entonces tenemos que hacer un plan, me tienen que ayudar porque la señora, y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o sí que nos lo regale, la señora mí nombre, y la señora pues su Twitter, qué ¿Cómo le hacemos necesito que armemos un plan", dijo Danna en varios audios.

Danna se disculpó por el “acoso”

“Danna, lamento mucho lo que está pasando con esta situación y los ataques que has recibido de mis fans. Nunca he incitado al odio y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto se saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas (…) Creo que no es la forma de llegar a aun acuerdo. Saludos y que tengas un buen día”, escribió la cantante en su nueva cuenta de X la cual se encuentra como “Danna Just Danna”.

Al parecer la intérprete se rindió. Foto: X.

Hubo quien señaló lo irónico de la situación. Foto: X.

Otros aseguraron que hubieran hecho lo mismo. Foto: X.