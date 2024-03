Vadhir Derbez responde a las críticas por su peso: “pueden herir a ciertas personas”

A unas semanas de que Vadhir Derbez fuera blanco de comentarios negativos en redes sociales por supuestos “kilitos de más” no dudó en responder. El cantante y actor, de 33 años, puntualizó en la importancia de no hablar sobre el cuerpo de otras personas por el impacto que esto puede tener en su salud mental y física, además dijo sentirse triste de que eso haya sido el tema de conversación y no el éxito de su concierto.

Vadhir Derbez responde a críticas por su físico

En febrero pasado se hizo viral en TikTok parte del concierto de Vadhir Derbez en el que interpreta el tema “Por ellas”, aunque no fue su presentación lo que llamó la atención sino que, señalaron algunos internautas, lucía con sobrepeso. Al respecto, el también actor no dudó en defenderse recalcando la importancia de no hablar sobre el físico de otra persona.

“Deberíamos de saber más allá de comentar sobre el cuerpo de las personas, uno, y dos, la verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo y me puedo estar preparando para un personaje o puede ser simplemente que haya querido no cuidarme y comer delicioso, apapacharme un rato. Ver lo que toma la luz en redes es algo tan estúp***, como el físico de alguien en vez de todo lo que hay detrás y todo lo que se le preparó a la gente”, dijo Vadhir Derbez en entrevista para “Venga la Alegría”.

Eugenio Derbez defiende a su hijo Vadhir

En un encuentro con los medios retomado por el matutino, el comediante mexicano fue cuestionado sobre las críticas que recibió su hijo por su peso y aunque admitió que sí ha logrado afectarle, también destacó que el físico no es algo que deba genérale inseguridad.

“Hemos hablado mucho del tema. Yo siempre les digo que traten de cuidarse por salud, pero por físico de pronto es una esclavitud. Todos lo sabemos, de alguna manera a todos nos sale una pancita y quieres estar a dieta, pero no es bueno sentirse inseguro. Por ejemplo, Vadhir sí trae unos kilitos de más, de repente lo siento le da pena salir”, dijo el también productor.