Vadhir Derbez preocupa a sus fans por su aspecto físico; “¿qué nos panzó, princeso?”, cuestionan

Los integrantes de la familia Derbez siempre dan de qué hablar, ya sea por sus proyectos o declaraciones. Ahora se encuentra en la mira el actor y cantante Vadhir Derbez porque se filtró un video en el que aparece cantando y luce un aspecto físico diferente. Por lo mismo, surgieron numerosos comentarios porque hay quienes lo critican, pero también quienes lo defienden.

El hijo de Eugenio Derbez es conocido por su trabajo como actor en series y películas como Gossip Girl Acapulco, Como si fuera la primera vez y Veinteañera, divorciada y fantástica. Pero también tiene talento con la música porque es cantante, como quedó de manifiesto en un concierto que ofreció en días pasados en Tijuana.

Vadhir Derbez, comparado con el Dr. Simi

Mediante su cuenta de Instagram, Vadhir Derbez ha compartido que está centrado en su carrera musical y está de gira con Morrito Tour. Sin embargo, esto quedó de lado para el hermano menor de Aislinn Derbez porque en la presentación surgieron comentarios por su aspecto físico, ya que algunas personas aseguran que subió de peso.

La usuaria de TikTok Rubí Rubio compartió en su cuenta un video con un fragmento de la presentación del cantante, sin imaginar que surgirían todo tipo de comentarios. Hay quienes le lanzaron críticas porque escribieron lo siguiente: "¿qué nos panzó, princeso?" y "le falta poco para que sea el Dr. Simi". De esta manera, enfatizaron que el hijo de Eugenio Derbez "está más gordito" que antes.

Por otra parte, hubo quienes lo defendieron, señalando que ya no está de moda hablar del cuerpo de los demás. También destacaron que el punto del video es escucharlo cantar, no ver cómo luce para criticarlo. "Todos criticando y yo viéndolo tan hermoso" y "siempre me ha gustado, pero me gusta más como se ve ahora", escribieron dos usuarios para apoyarlo.

Presume su cumpleaños 33

A pesar de las críticas, Vadhir Derbez se deja ver feliz en redes sociales, especialmente porque ayer 18 de febrero cumplió años. "Happy birthday to me. ¡Demasiado emocionado de ver lo que voy a lograr este año! Gracias a todos por creer en mí y el apoyo que me dan, por los que están yendo a la gira de Morrito Tour apoyando los conciertos!", escribió el cantante, quien ya tiene 33 años de edad.

Con su publicación, el hermano de José Eduardo Derbez externó que vive un buen momento en su carrera musical. "Neta, qué bonito que la música está creciendo más y más. Les dejo estas fotitos que encontré, y al final un video de cuando toque el cielo o mínimo una nube. Los amo", fueron las palabras de Vhadir Derbez para sus seguidores.