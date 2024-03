Pepe Aguilar prepara un homenaje a su padre Antonio Aguilar y ellos son todos los artistas que participarán ¿invitará a Majo Aguilar?

Pepe Aguilar brindó una de las noticias más esperadas para los seguidores de la música de su difunto padre Antonio Aguilar, el ahora patriarca de la familia confesó que ya está más que listo para dar a conocer un disco que tiene preparado en donde incluirá las canciones de su papá, en voz de otras celebridades del regional mexicano.

El cantante dijo que hizo un llamado especial para que sus amigos y familiares participen en el homenaje que tiene preparado para su padre, aunque no describió más detalles ni dijo la fecha del lanzamiento, sí ofreció algunos de los nombres de los cantantes y bandas que participarán.

¿Qué artistas participarán en el homenaje a Antonio Aguilar?

Algunos de los artistas que Pepe Aguilar aseguró que forman parte de este disco que está por lanzar con canciones de Antonio Aguilar son: Banda MS, El Fantasma, Los Dos Carnales, Banda El Recodo, Chuy Lizárraga, Alfredo Olivas, Julión Álvarez, Edén Muñoz, Carin León y otras estrellas que ya están pactadas para que canten los temas y legado del charro mexicano.

¿Majo Aguilar trabajará con su tío Pepe Aguilar?

De igual forma mencionó a algunas de las personas que forman parte de la dinastía Aguilar y que también se sumarán al proyecto como lo son Guadalupe Pineda, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, pero sin duda lo que llamó la atención de los internautas es que no dijo el nombre de su sobrina Majo Aguilar.

Los seguidores de Majo Aguilar rápidamente comentaron el video en donde aseguraron que ella es una de las que no puede faltar en el homenaje, pues también forma parte importante del legado, así como puntualizaron que si ella no canta alguno de los temas no apoyarán el disco, ya que no están de acuerdo con que la saquen de un suceso tan relevante.