Nicki Nicole rompe el silencio y habla de su ruptura con Peso Pluma

A poco más de un mes de la polémica ruptura entre Peso Pluma y la cantante argentina Nicki Nicole, ésta habló recientemente de cómo ha sido el proceso que ha vivido desde que puso fin a su noviazgo con el intérprete de corridos tumbados.

Actualmente, la intérprete de “Dispara” se encuentra preparándose para su próxima presentación en un famoso recinto en Madrid, por lo que previo a esto tuvo la oportunidad de platicar con prensa y fanáticos de aquel país en donde inevitablemente tocó el tema de su ruptura con Peso Pluma.

Sigue leyendo:

Igual que Shakira, Nicki Nicole lanzaría tiradera contra Peso Pluma tras infidelidad: “Hay mucha inspiración”

En febrero puso fin a su relación.

IG @nicki.nicole

Luego de su polémica separación del cantante mexicano, Nicki Nicole tuvo que enfrentarse al ojo público pues a diferencia de Peso Pluma, la argentina estuvo ofreciendo varios shows en los que se dejó ver vulnerable y hasta un tanto triste por todo lo que había pasado en su vida amorosa de manera reciente.

Debido a esto es que por primera vez, Nicki Nicole habló de su ruptura amorosa con Peso Pluma y aprovechó el momento para agradecer a todas aquellas mujeres que le mostraron su apoyo y en general a sus fanáticos por siempre estar ahí y hacerle saber lo mucho que la quieren, sin embargo, asegura que darse cuenta de lo que estaba sucediendo fue caótico pues todos hablaban al respecto.

“Todo fue bastante expuesto y que de mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba y me gustó mucho los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño que es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque como que sale mucha gente a decir opinar y eso es difícil…” comenzó a contar Nicki Nicole

Agradece las muestras de cariño.

IG @nicki.nicole

Fue entonces que la argentina decidió afrontar la situación que estaba pasando, por lo que no tuvo más opción que lanzar el comunicado que publicó a través de sus historias aquel pasado 13 de febrero del 2024 en donde puso fin a su relación con Nicki Nicole.

“Entonces, yo dije ok esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy yo, yo canto lo que vivo y digo lo que siento y si no fuera así no estaría siendo yo al cien por ciento” dijo la argentina