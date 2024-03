Igual que Shakira, Nicki Nicole lanzaría tiradera contra Peso Pluma tras infidelidad: “Hay mucha inspiración”

Ante el arrollador éxito que obtuvo Shakira con la canción contra su ex, Gerard Piqué, otras artistas han replicado la fórmula de la barranquillera al revelar detalles de sus mediáticas rupturas a través de la música. Algo que también estaría considerando Nicki Nicole luego de que se diera a conocer la infidelidad que puso fin a su relación con Peso Pluma.

¿Nicki Nicole prepara tiradera contra Peso Pluma?

En entrevista para la revista Billboard la rapera argentina habló sobre la ruptura con la estrella de corridos tumbados ocurrida en febrero pasado y reveló el motivo por el que decidió hacer pública la infidelidad: “No podría haberlo hecho de otra manera, la gente ya lo sabía y era incontrolable (…) Lo que más me ha sanado estos día es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

Sigue leyendo:

Peso Pluma le hace increíble regalo a fan que lo esperó por 19 horas: VIDEO

VIDEO: Nicki Nicole por fin se desahoga y escribe una triste canción que aseguran va dedicada a Peso Pluma

Nicki Nicole podría lanzar tiradera contra Peso Pluma tras su infidelidad. Foto: X @Rhevolver

La cantante, de 23 años, señaló que sus próximos proyectos estarían basados en experiencias personales incluyendo su polémica ruptura con “Doble P” a quien le dedicaría una tiradera al igual que lo hizo Shakira con su expareja: “En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música. Hay mucha inspiración”.

Nicki Nicole dedicaría canción a Doble P

Fanáticos han señalado que Nicki Nicole ya habría dado un adelanto de la canción que lanzaría contra Peso Pluma, pues hace tan sólo unos días durante su concierto en Buenos Aires interpretó un tema que no ha sido lanzado y que en su letra habla de infidelidad.

“Entendí que si el amor un día se acaba entonces no fue amor y que las espinas también hacen parte de la flor; que vos tenéis precio, pero yo tengo valor. Sé que es un jugador, pero conmigo bebé te equivocas. Yo todo te di y tu como si nada de fuiste con otra, pero yo me curo solita no es primera vez que estoy rota, ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”, se escucha a Nicki Nicole.