Sofia Vergara debuta como escritora y así lo presume en redes

Ser actriz y empresaria son algunas de las actividades que realiza la colombiana Sofía Vergara, quien vía Instagram compartió que debutó en un nueva faceta. Sí, la protagonista de la serie "Modern Family" dio un paso más en su carrera y ahora es escritora, lo que la tiene feliz, como externó mediante una publicación.

"¡Es un honor haber escrito el prefacio de este hermoso libro!", escribió la juez del reality show "America's Got Talent". Detalló que su incursión en la escritura se dio porque colaboró con la periodista y escritora brasileña Eliane Trindade, quien es editora en la plataforma Folha Social+.

La actriz colombiana colaboró con Eliane Trindade y Martha Medeiros, como presumió en redes sociales. Foto: Instagram Sofía Vergara.

Sofía Vergara y su incursión como escritora

Para Sofía Vergara, de 51 años de edad, se trata de un trabajo importante, aunque sólo realizó el prefacio del libro "From the Hinterland to Hollywood" en el que se habla de la carrera de la diseñadora de moda Martha Medeiros, quien incontables veces ha vestido a la actriz que vive en Estados Unidos.

La diseñadora Martha Medeiros igual realizó una publicación vía Instagram para presumir el libro debido a que está orgullosa de su historia en la industria de la moda que se inició como un sueño, ya que pasó de diseñar vestidos de muñecas a vestidos de gala que han usado famosas como Beyoncé, Jessica Alba y Patricia Arquette, además de Sofía Vergara.

La protagonista de "Modern Family" escribió el prefacio del libro "From the Hinterland to Hollywood". Fotos: Instagram Sofía Vergara.

Sofía Vergara, la más sorora

Un dato curioso es que Sofía Vergara conoció a la diseñadora, tras descubrirla en redes sociales y quedar fascinada con su trabajo. Es por ello que quiso colaborar en el libro "From the Hinterland to Hollywood", demostrando que es sorora.

No es la primera vez que la empresaria demuestra su sororidad, ya que en la serie de Netflix "Griselda" buscó colaborar con mujeres de su natal Colombia, a fin de destacar su trabajo; trabajó con Paulina Dávila y Karol G, a quien incluso le entregó el galardón por ser nombrada la Mujer del Año 2024 en los Premios Billboard Women In Music 2024.