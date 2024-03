"Me salen bonitos": Carlos Rivera habla de su bebé con Cynthia Rodríguez, fans le piden que ya lo presente

El famoso cantante subió este mensaje. Especial

Una vez más el famoso cantante, Carlos Rivera se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional donde habló de su hijo, León, a quien procreó con la bella conductora de televisión, Cynthia Rodríguez.

Después de varios años de noviazgo, el cantante y la modelo sorprendieron a toda la industria al confirmar que darían el siguiente paso en su relación para llegar al matrimonio. Meses más tarde confirmaron que estaban esperando a su primer bebé, León. El pequeño nació en agosto de 2023.

En su reciente concierto en el Auditorio Nacional, Carlos Rivera, uno de los cantantes más famosos en México, protagonizó un divertido momento después de que una fan le hiciera una peculiar invitación. El video del momento exacto fue compartido en sus redes sociales por la revista TVyNovelas.

Segundos antes de interpretar "Recuérdame", una de sus canciones más famosas, una fan le pidió a Carlos Rivera que le "hiciera un hijo". A pesar de que el reciente estaba lleno el mensaje lo escuchó el intérprete, quien comenzó a reír para después lanzar un divertido mensaje.

Resulta que el colaborador de "¿Quién es la máscara?" recordó que hace unos meses se convirtió en papá con la llagada de León. En este sentido le dijo a la atrevida fan que sus hijos le salen bonitos, inmediatamente todos los seguidores comenzaron a celebrar.

"Me salen bonitos", respondió Carlos Rivera a su fan.

Después de que TVyNovelas compartiera el video, cientos de fans recordaron que Carlos Rivera se estrenó como papá en agosto de 2023, sin embargo, lamentaron que hasta el momento no hayan podido conocer al pequeño, León, por lo que les pidieron a él y a Cynthia Rodríguez que ya lo muestren frente a las cámaras.

En la publicación los fans le dijeron que ya muestre el rostro de León. Algunos simplemente le desearon lo mejor en la etapa que está viviendo junto a su hijo y su esposa.

"El día que lo muestren podemos opinar si está lindo o no" y "No puedo decir si está bonito o no, nadie la ha visto la cara", se leen en los mensajes.