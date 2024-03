Carlos Rivera celebra 20 años de carrera: "Es la etapa más bonita de mi vida"

El cantante y compositor originario de Huamantla, Tlaxcala, ha conquistado los corazones de miles de fans en México y el extranjero.

Desde pequeño, encontró en la música su vocación, “¿sabes que?, no sé hacer otra cosa. Yo sí creo en las otras vidas y estoy seguro de que yo fui artista en otra vida porque en mi familia nadie canta, nadie toca, nadie compone, nadie baila, nadie nada, siempre fui como el bicho raro porque desde que tengo memoria, y te hablo desde que tenía cuatro o cinco años, yo decía que quería ser cantante. Veía la televisión y a los niños que salían y yo quería ser como ellos.

"Me tocaron, todavía siendo niño, un poco las telenovelas de Belinda, de Christopher Uckermann, de todos ellos, y yo soñaba en hacer ese tipo de telenovelas porque cantaban, actuaban, bailaban y todo".

"A mí no se me dio la oportunidad, digamos que no fui un niño artista, a mi familia por lo mismo de que ellos no se dedicaban a eso, les resultaba muy difícil entender que yo quisiera cantar o que quisiera dedicarme a esto, entonces hasta los 15 años fue que empecé a cantar, a meterme a concursos, donde ya no tenían que llevarme mis papás, ya iba yo solo, y ahí fue donde ganó mi primer concurso de canto en la prepa. A partir de ahí afortunadamente no me he vuelto a bajar del escenario”, recordó Carlos.

Quién hoy celebra 20 años de carrera desde que ganó La Academia, “fue el programa que me dio a conocer, digamos, de una manera un poco más masiva”.

Asimismo, lo cuestionamos sobre qué le diría a ese Carlos de 18 años, “uy, le diría que no se desespere, que tenga paciencia, y que no deje de trabajar, de prepararse, y de luchar, porque creo que esa fue la clave absoluta de todo. Nunca dejé de prepararme, dejé de dar las cosas por sentado, elevé mi deseo al cielo, lo mandé a Dios, al universo, y dejé que ocurriera cuando tuviera que ocurrir”.

“Sabes qué, creo que es el momento en el que me siento más seguro que nunca de lo que hago”.

Nos confesó sobre la etapa en la que se encuentra.

“He logrado, además, a lo largo de estos años, cosechar un montón de logros y de canciones, de acumular también un repertorio que hoy me permite tener un público súper fiel, súper grande, porque además la música me ha llevado no solamente a conquistar corazones en México, sino fuera. Esta gira (Un tour a todas partes) nos ha llevado a 15 países”, nos comentó pues además de nuestro país, está gran parte de América Latina, Estados Unidos y España.

Carlos Rivera es uno de los artistas más exitosos de México. Foto: Cortesía

A pesar del gran éxito que hoy cosecha, el camino no fue sencillo para él.

“Los primeros 10 años no fueron tan fáciles, de hecho, los primeros siete exactos, fue donde yo piqué piedra, porque a pesar de que gané La Academia, pues mi camino no fue tan fácil, no fue inmediato, no tuve esa suerte que tuvieron otros compañeros que inmediatamente vendieron millones de discos y tuvieron una fama muy grande. A mí me tocó diferente, por muchas circunstancias, y al final, hasta siete años después, que fue cuando me llegó la oportunidad de El Rey León, a partir de ahí empieza a florecer, a germinar algo que había sembrado”, nos contó el cantante.

Añadió que nunca dudó del proceso, “gracias a Dios ha sido un camino en el que agradezco todo, lo bueno, lo malo, las personas buenas, las no tanto, que han pasado por mi vida, las que me dieron oportunidades, las que me cerraron las puertas, a todo hoy le agradezco, porque hoy soy quien soy gracias a eso. Me hace orgulloso la carrera que hoy tengo y que hoy celebro”.

Hoy da inicio a los tres conciertos que dará en el Auditorio Nacional, con los cuales también festeja su Auditorio número 20, y mañana celebra su cumpleaños, y nos dice que su mayor aprendizaje a lo largo de este tiempo ha sido tener paciencia.

“Yo creo que te vuelves experto en la paciencia y que no todas las cosas llegan cuando tú las esperas o cuando tú quieres, sino que van a llegar cuando tengan que llegar. Le quité fecha de caducidad a mis sueños, por eso yo estoy completamente en contra de los decretos y estoy más a favor de las certezas, porque la certeza viene del corazón, no de un pensamiento."

"Siento que es mucho más poderoso el sentimiento que la razón. Cuando tú tienes una corazonada de que algo va a pasar, lo pides, lo trabajas, pero ya no obligas a que tiene que ocurrir en cierta cantidad de tiempo, porque ahí es donde creo que mucha gente falla y se frustra, vive triste y enojada porque no ocurrió lo que querían, cuando querían. Yo deseé hacer el Auditorio Nacional desde el primer momento que me subí a un escenario, y me tardé 12 años”, aseveró Rivera.

Sincerándome, uno de sus recientes álbumes, fue completamente inspirado por vivencias propias.

“Cosas que salían de mi corazón y de momentos maravillosos, de momentos tristes y fuertes de mi vida, que se convirtieron en canciones”, aseguró.

Sin embargo, su reciente lanzamiento a lado de Prince Royce, nació de la imaginación.

“Piensas un poco más en las vidas cotidianas. Las canciones también son herramientas y son una especie de arma blanca en la que tú te desahogas y te defiendes por medio de ellas cuando no encuentras las palabras para decir lo que sientes, así como las historias de amor que dedicas, lo mismo pasa con las canciones de desamor. "Calumnia" es una de esas canciones en las que uno defiende al amor, y a mí me encanta escribir canciones que defienden el amor”.

Este reciente lanzamiento nos pondrá a bailar a todos.

“Es una canción que a la gente le va a gustar mucho, porque de entrada a mí me encanta bailar, en mis conciertos siempre bailo y no tengo demasiadas canciones de baile, y creo que "Calumnia" es perfecta”.

Carlos mantiene una relación con Cynthia Rodríguez. Foto: Cortesía

Para Carlos es muy importante mantenerse fiel a su esencia en cualquier proyecto que realice, aunque no es nada sencillo en un mundo en el que las tendencias cambian tan deprisa.

“Es difícil, porque siempre estás tentado a lo que está en tendencia, y que también ves a muchos artistas que sacan una y otra, y otra canción. Hagas lo que hagas, yo creo que tienes que ser muy auténtico en lo que ofreces, porque si no, entonces eres uno más. Aunque tengas millones de escuchas en tus canciones, no necesariamente la gente se vuelve fiel a tu música o a lo que tú haces. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi música, en mis conciertos, al ver que están llenos en todos lados, no sólo en México."

"Ahí es donde yo me doy cuenta de que es más importante ser alguien para siempre, un artista para toda la vida, y eso es a lo que yo le he apostado. Ser fiel a lo que yo creo, a mis letras, porque siento que los ritmos pueden ir y venir, yo puedo hacer un reggaetón o hasta si quieres un corrido tumbado, pero mientras la letra no cambie mi esencia, no va a haber ningún problema porque el ritmo es lo de menos."

"De hecho, he hecho canciones en otros géneros y de repente cuando las canto en acústico, siempre vuelven a mí. Y ahí es donde está la esencia absoluta del sentimiento con el que yo escribo mis canciones y que la gente siempre va a reconocer, no importa en qué ritmo se encuentre”.

Carlos está viviendo una nueva faceta al convertirse en padre por primera vez (al lado de su esposa Cynthia Rodríguez), y nos confesó que lo ha cambiado para bien.

“Es la etapa más bonita de mi vida. Me ha transformado en muchos aspectos de lo que yo soy, de lo que quiero ser, de lo que quiero hacer. Pero especialmente en disfrutar la vida en cada momento. Dedicar ese tiempo en el que estoy con él (su hijo León) a realmente estar ahí. Cuando te despiertas y te sonríe, lo primero que veo en el día es eso, es cómo está él sonriéndome, y es lo mejor que me puede pasar. He logrado muchas cosas en la música, pero nada tan maravilloso y tan hermoso como eso”.

Y al hablar sobre qué legado le gustaría dejar en León es que sea una buena persona.

“El que aprenda, o el que sepa ser una persona trabajadora, respetuosa de los demás, y yo creo que todo lo que el ser una buena persona encierra. Más que todo, que sea agradecido, que sea amable, y especialmente que haga lo que él quiere en su corazón, que logre todo lo que él desee, y no lo que desean los demás de él, sino lo que él desee hacer. Eso sería lo que más me gustaría poderle transmitir”, aseguró Rivera.

HA DICHO

“Es el momento en el que me siento más seguro que nunca de lo que hago”.

LOS FAVORITOS DE CARLOS

Tu deseo de cumpleaños:

Pues es que no lo podría decir (risas), pero siempre pido felicidad. Creo que cuando una persona tiene felicidad es porque tienes salud, trabajo, tienes a tu familia bien, estás cumpliendo tus sueños.

¿Qué es lo primero qué haces al despertar?

Ahora es ver a mi hijo, darle un beso y que sonría.

¿Una canción especial para ti?

Muchísimas, pero si tuviera que elegir una en este momento, “Te esperaba”, por mi hijo.

¿Tu plan ideal para un fin de semana?

Estar en mi casa viendo series y pidiendo pizza, comiendo helado.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ