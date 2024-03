Maryfer Centeno releva qué hay detrás del cabello rojo de Belinda: "está a punto de cambiar su vida"

El tema más comentado del fin de semana sin duda ha sido el dramático cambio de look de Belinka, como ahora se hace llamar Belinda, quien apostó por olvidarse de los tonos rubios en su melena para en su lugar llevar un rojo intenso que ha dado mucho de qué hablar. Pues si bien para su regreso a la música con "Cactus" no dudó en lucir un tinte verde, ahora con este cherry red demostró que no tiene miedo a experimentar con su estilo.

La nueva imagen de la actriz y cantante causó revuelo entre sus fanáticos, quienes rápidamente llevaron las tomas de la intérprete con su pelo rojo de Instagram a otras redes sociales; aunque entre lo más comentado es que este color es un adelanto de lo que se verá en su nuevo video en colaboración con Natanael Cano, con quien grabó una canción, también dejaría al descubiertos los nuevos aspectos con los que quiere que se le asocie.

Así lució hace semanas con el pelo verde. (Foto: IG belindapop)

Mientras que con su canción de "Cactus" mandó claras indirectas a su exprometido, Christian Nodal, ahora las especulaciones aseguran que este radical cambio de look representa empoderamiento, poder, fuerza y nuevos inicios. Al menos así lo dicen sus fans y la propia Maryfer Centeno, la perito grafólogo y grafoscopo que analiza a los famosos.

¿Qué significa el cabello rojo de Belinda? Esto dice Maryfer Centeno

En un nuevo video publicado en TikTok, Maryfer Centeno reveló todo lo que Belinda querría reflejar con este cambio de look y entre lo más importante destacó que la estrella estaría por redirigir su vida hacia nuevos caminos, ya que además de lucir un tono rojo, también se cortó la melena. Lo anterior representa, según la experta, un lado psicológico que no se debe de ignorar.

"Cambiarse el color del pelo, decía Coco Chanel, que no sólo es solamente pintarse el pelo y ya; no solamente es un tema estético, sino también psicológico. Decía Coco Chanel que una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida. Belinda no sólo se cortó el cabello, sino que también se lo pintó de rojo".

Ahora lleva este rojo intenso. (Foto: IG belindapop)

Por otro lado, recordó que no se trata de una nueva imagen de belleza, ya que Belinda eligió un color muy llamativo con el que refleja su creatividad, su poder y fuerza, además que con él busca llamar la atención:

"Se considera y se asocia que pintarte el pelo de rojo, no solamente es mostrar tu creatividad, sino que también se considera un síntoma de una persona que es está... de un empoderamiento, de fuerza, de decir 'aquí estoy y que me lo vea el mundo', de conectarte con tu poder, de decir 'véanme todos'", explicó.

Finalmente, Maryfer Cernteno detalló que hay un estudio que hablaba sobre llamar la atención y que se puede aplicar al reciente caso de la actriz de "Bienvenidos a Edén", ya que el cabello rojo se relaciona con "una persona a la que no le importa lo que digan se va a pintar el pelo de colores más alocados, va a jugar con su físico. Entonces es un reflejo de seguridad, poder y también de sensualidad".