Horóscopos de Nana Calistar HOY 15 de marzo: los signos que tienen buena racha de suerte junto a un Aries

Aquellos que se quieran sumergir en el fascinante mundo de la astrología y los signos zodiacales, la vidente Nana Calistar revela a sus fieles seguidores las últimas predicciones que tiene para este viernes 15 de marzo, en el que te guiará no solamente en la parte espiritual, sino en el camino hacia el autoconocimiento y la mejora personal.

Encontrarán claridad en su vida

Este día, la astróloga revela los secretos del universo a todos los horóscopos con una visión única sobre el destino con recomendaciones diarias, diseñadas para potenciar tu bienestar en varias áreas de la vida, cruciales, como la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero.

No dejes pasar la oportunidad de alinear tus energías cósmicas y empezar el día con el pie derecho, siguiendo los consejos astrológicos que han transformado la vida de muchos.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no dejes pasar oportunidades solo para darle gusta a esas personas que según esto te quieren y aprecian y apoyan, recuerda que hay muchas personas doble cara que te tienen mucha envidia y te van aconsejar de manera erronea para que pierdas tus oportunidades.

Aprovecha la buena suerte que está por llegar, no desperdicies tu tiempo y trata de ir por eso que tanto has añorado y deseado desde hace mucho tiempo que el universo está conspirando en que sea para ti, no des por hecho algo que no has visto y no permitas que otras personas te llenen la cabeza de piedras acerca de algo que no sabes si es o no cierto..

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días.

En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores.

Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada, ya que a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades.

Si ya tienes pareja, deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre.

Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. Si estas soltero o soltera posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para dañarte.

Ten presente que en la medida que busques encentrarás. Si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo.

Habrá quien te va meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tendrás noticias de expareja, pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones tontas, necesitas poner atención a lo que haces pues algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache.

No pienses tonterías que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente.

No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus fregaderas inseguridades.

Ya no temas a cambios, requieres dejarte de huevonerías y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege.

Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace un chorro.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes.

Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave, te están haciendo bolas el engrudo.

Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. Hay mucha suerte en números que terminen en 2 y 9.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores.

La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar.

Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte..

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre.

Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad.

Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, recuerda lo que vales, no te mal gastes ni bajes tu precio pues estarás expuesto o expuesta a que este fin de semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad.

En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti, pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad.

No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz..

Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino.

Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y echo daño, deja de quejarte tanto y mejor pon las manos en la obra.

Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información.

