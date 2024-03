“El público merece respeto”: Paquita la del Barrio arremete contra Carin León por comentario sobre su gusto por las drogas

La polémica no se detiene para Carin León, quien ha recibido fuertes críticas desde que en pleno concierto hizo público su gusto por el consumo de sustancias ilícitas. Ante el éxito y larga trayectoria que goza, Paquita la del Barrio no evitó ser cuestionada al respecto y arremetió asegurando que el público merece el mejor espectáculo al pagar por ver a su artista favorito.

Paquita la del Barrio arremete contra Carin León

En un encuentro con los medios retomado por “De la Rosa TV” en YouTube, Paquita la del Barrio fue cuestionada por lo ocurrido con Carin León y puntualizó en la importancia de dar un espectáculo de calidad a los asistentes. “La gente merece un respeto, ¿no? Y yo tomo cuando yo quiero, como dicen mis canciones, no miento soy muy sincera”, bromeó la cantante.

Sigue leyendo:

Carin León sigue en la polémica, ahora lo tachan de impuntual por llegar tarde a sus conciertos

Carin León lanza polémica respuesta ante sus declaraciones sobre su gusto por las drogas: VIDEO

“No, el público, primero que nada, merece un respeto y si gastan unos centavitos que no los tenían previstos es porque ellos se están esforzando por ver ese artista, bueno, vamos a dar buenas cosas, ¿no? Yo no soy nadie ni quién para criticar, yo no, pero sí me da lástima que las personas lleguen a ese estado, que dejen las drogas. También tengo hijos y no me gustaría ver a un hijo con eso (…) Los quiero mucho, me daría gusto que mis compañeros no lleguen a eso”, añadió.

Carin León pide disculpas

Fue durante uno de sus recientes conciertos en Hermosillo, Sonora, cuando el intérprete de “Primera cita” declaró que se le antojaba un “perico” -forma coloquial de hablar sobre el consumo de cocaína-. “¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, se escucha al cantante en el video que se hizo viral en redes sociales y que le ganó fuertes críticas, además de ser señalado de fomentar el consumo de drogas.

Ante la controversia que desató su declaración, Carin León pidió disculpas en su siguiente presentación: “A este mundo se vino a vivir, sé que a veces me emociono de más y digo pendejad**. Pero creo que mi mayor virtud, y mi mayor defecto es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico. Estuvo muy fuera de lugar, lo reconozco”.