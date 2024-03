Ludwika Paleta revela qué actor le ha dado su mejor beso; se trata de un exnovio

Karla Díaz, exintegrante de JNS y presentadora del programa de YouTube “Pinky Promise”, le sacó los trapitos sucios a la actriz polaca Ludwika Paleta, quien se sinceró en torno a su trabajo e incluso viejos amores porque en exclusiva reveló qué actor le ha dado su mejor beso.

La protagonista de “Amigas y rivales” acudió al programa para promocionar la película “Noche de bodas”, que se estrenó el pasado 7 de marzo. Su gran compañero de entrevista fue su coprotagonista, el actor mexicano Osvaldo Benavides, a quien conoce desde hace años porque trabajaron juntos en la telenovela “María la del barrio”.

Ludwika Paleta trabajó en la cinta “Noche de bodas” con Osvaldo ??Benavides, con quien salió en su juventud. Foto: Instagram Ludwika Paleta.

Ludwika Paleta revela qué actores le han dado su peor y mejor beso

Durante la entrevista con Karla Díaz, Ludwika Paleta respondió preguntas de sus fans y una de las más sobresalientes es “¿cuál ha sido tu mejor y peor beso de telenovela, serie, película o teatro?”. Con total honestidad, la hermana de Dominica Paleta reveló que su peor beso (o besos) fue con un actor de telenovela -cuyo nombre omitió por respeto- debido a que tenía mal aliento.

Osvaldo Benavides no dejó pasar la oportunidad para bromear, y dijo que seguramente esos besos desagradables fueron en las escenas de “Noche de bodas”, es decir, que fueron con él, pero Ludwika Paleta se puso picante y le respondió “esos estuvieron ricos”.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides comenzaron su amistad cuando trabajaron en telenovela “María la del barrio”. Foto: Estilo DF. ?????

Ludwika Paleta revive su romance con Osvaldo Benavides

Por si fuera poco, la actriz, de 45 años de edad, reiteró que el mejor beso en el trabajo se lo ha dado Osvaldo Benavides. “El mejor, contigo, mi amor”, le dijo Ludwika Paleta a su compañero de trabajo, de 44 años, quien le contestó “exacto, así me gusta, así me gusta que me hablen, suavecito y al oído”.

Los actores respondieron a manera de broma debido a que tienen mucha confianza porque se conocen desde su juventud. Además, en esa época tuvieron un breve romance. Sin embargo, en la actualidad son amigos y ahora son más cercanos que nunca porque reconectaron al trabajar en “Noche de bodas”.