Muere Eric Carmen a los 74 años, cantante de "Hungry Eyes" en la película "Baile caliente"

La industria de la música se vistió de luto este 11 de marzo con la muerte del cantante Eric Carmen a los 74 años, quien es recordado entre los fanáticos por haber sido vocalista de Raspberries y su interpretación de "Hungry Eyes" en la película "Baile caliente" de 1987.

Muere el cantante Eric Carmen a los 74 años

A través de un comunicado difundido en el sitio web del artista y retomado por la revista Variety, la familia informó el fallecimiento de Eric Carmen y pidieron privacidad. La esposa del cantante, Amy Carmen, compartió al final de la emotiva carta una cita que es parte de la canción "Love Is All That Matters" del álbum de 1977 con la que recuerda uno de sus grandes éxitos

Sigue leyendo:

Muere Akira Toriyama, creador de Goku y Dragon Ball

“Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana. Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero. Respeten la privacidad de la familia mientras lamentamos nuestra enorme pérdida. ‘El amor es lo único que importa… Fiel y para siempre”, se lee en el comunicado.