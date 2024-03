Paola Suárez se entera que su ex tiene nueva novia, así reaccionó: VIDEO

Esto dijo la influencer. Instagram/@paolitasuarez28

La influencer, Paolita Suárez se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de subir un video en el que reaccionó al nuevo noviazgo de su expareja. Las declaraciones de la creadora de contenido no pasaron desapercibidas para nadie.

Fue hace unas semanas cuando Paola Suárez sufrió una agresión física por parte de su entonces pareja sentimental, José de Jesús Castro Gómez. Tras los hechos la integrante de "Las Perdidas" fue trasladada a un hospital por las lesiones que sufrió en todo el cuerpo.

Paola Suárez reacciona al nuevo noviazgo de su ex

Hace unos meses distintos medios de la farándula comenzaron a especular que José de Jesús Castro Gómez, ex de Paola Suárez, estaba estrenando noviazgo. En este sentido los fans le preguntaron a "La Perdida" su opinión sobre esto.

En un video compartido en TikTok podemos ver a Paola Suárez leer los comentarios que recibe, algunos de ellos están relacionados con el supuesto nuevo noviazgo de su expareja sentimental. La influencer lució bastante incómoda al leer las preguntas.

Ante la insistencia de los internautas, Paola Suárez dijo que no opinaba nada sobre el noviazgo de su ex. Sin embargo mostró cara de asombro pues al parecer no estaba enterada que Jesús se estaba dando una nueva oportunidad en el amor tras el escándalo que protagonizó.

"No opino nada", contó.

En la parte final del video la creadora de contenido dijo que la tiene sin cuidado la supuesta nueva relación sentimental de su ex. Aseguró que no le importa nada de lo que tenga que ver con él. Los fans celebraron las declaraciones de Paolita Suárez.