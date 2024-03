Lucerito Mijares niega su supuesta rivalidad con Ángela Aguilar y le manda cariñoso mensaje

Lucerito Mijares dejó atrás los rumores de una supuesta rivalidad con Ángela Aguilar, con la que ha sido comparada desde que comenzó su carrera debido a que ambas comparten el gusto por la música. La actriz de teatro musical explicó que no tiene nada en contra de la "Princesa del regional mexicano" y por eso le mandó un cariñoso mensaje.

La intérprete, que acaba de cumplir 19 años, se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues está promocionado la segunda temporada del musical "El Mago, The Wiz". Durante un encuentro con la prensa, la hija de Lucero y Manuel Mijares habló sobre lo contenta que está con el éxito de la obra, sin embargo, no se salvó de los cuestionamientos sobre Ángela Aguilar.

Sigue leyendo:

¿Le responde a Pedro Sola? Lucerito Mijares habla sobre su look en el concierto con Yuri

Esta es la chamarra que usa Lucerito Mijares que puedes comprar por menos de 600 pesos

El cariñoso mensaje que Lucerito Mijares le mandó a Ángela Aguilar

Lucerito Mijares negó tener problemas con Ángela Aguilar, pues destacó que es en redes sociales en donde han creado esta supuesta rivalidad. La hija de "La Novia de América" señaló que de hecho no conoce a la intérprete de "En Realidad", sin embargo, aprovechó las cámaras para mandarle un cariñoso mensaje.

"No sé por qué (en redes sociales) hacen esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar. No tengo el gusto de conocerla, ojalá la pueda conocer. Pero no sé por qué. Si estás viendo esto mi querida Ángela, te quiero mucho y te mando muchos besos", dijo ante las cámaras de Sale el Sol la joven artista.

Lucerito Mijares quiere colaborar con Ángela Aguilar. IG @luceromijaresoficial

¿Lucerito Mijares y Ángela Aguilar harán una colaboración?

A pesar de que no se conocen en persona, Lucerito se dijo dispuesta a hacer una colaboración con la hija de Pepe Aguilar: "Claro, por supuesto. Yo feliz", dijo la joven, quien reiteró que no tiene ninguna pelea con Ángela, y que por el contrario está dispuesta a compartir escenario junto a ella, tal y como lo ha hecho con artistas como Yuri.