¿Le responde a Pedro Sola? Lucerito Mijares habla sobre su look en el concierto con Yuri

Lucero Mijares se abre paso en el mundo del espectáculo gracias a su impactante talento sobre el escenario herencia de sus padres, pero esto no ha evitado que sea blanco de críticas como ocurrió recientemente con Pedro Sola. Y es que el conductor arremetió contra la joven cantante por el look con pants que eligió para asistir al concierto de Yuri, donde fue invitada de manera inesperada para subir al escenario.

Lucero Mijares responde a críticas

En entrevista para el programa “De primera mano”, Lucero Mijares habló sobre su reciente participación en el concierto de Yuri donde interpretó junto a la cantante el tema “Yo te pido amor”. Aunque la joven impacto con su talento vocal, las críticas se hicieron presentes por su atuendo desenfadado para el que optó por un pants en color negro con blusa de manga larga y un peinado recogido, además de que asistió sin maquillaje.

“Hay preguntas medio incómodas que las he sabido controlar o esquivar. Me han enseñado muchísimo mis papás a hacer eso y también el teatro me ha dado muchísimas tablas para contestar esas preguntas”, dijo la joven sobre las críticas que ha recibido en su creciente carrera, como ocurrió recientemente con Pedro Sola.

¿Qué dijo Pedro Sola?

El conductor de “Ventaneando” se ha ganado el cariño del público por su sentido del humor y por no temer en decir lo que piensa, aunque esto último no ha sido del agrado de todos por los conflictos que desatan con otros famosos. Algo que habría ocurrido recientemente con Lucerito Mijares, de quien criticó su look.

"No vas así, en pants. Sabemos quién es y es linda y todo, canta precioso”, dijo Pedro Sola junto a sus compañeros sobre el atuendo de la cantante, aunque no dudó en reconocer el talento de la hija de la llamada “Novia de América” y Manuel Mijares.