Pedro Sola crítica el look que usó Lucerito Mijares al compartir escenario con Yuri: “No vas así”

Pedro Sola es uno de los conductores favoritos de la televisión por su sentido del humor y que no teme en decir lo que piensa, aún cuando se trata de otros famosos. Y es que el conductor ha lanzado fuertes críticas contra los looks de actores y cantantes, como Lucerito Mijares que fue invitada por Yuri al escenario y aunque sorprendió con su voz no ocurrió lo mismo con su atuendo, señaló el presentador de “Ventaneando”.

Pedrito Sola lanza críticas a Lucerito Mijares

Durante la emisión de este martes 27 de febrero, los conductores de “Ventaneando” hablaron del reciente concierto de Yuri en el que la hija de Lucero y Manuel Mijares fue invitada al escenario para interpretar de manera sorpresiva el tema “Yo te pido amor”. El talento de la joven fue evidente, incluso, algunos señalaron que opacó por un momento a la propia cantante.

"No vas así, en pants. Sabemos quién es y es linda y todo, canta precioso", dijo Pedro Sola al lanzarse contra Lucero Mijares por el atuendo que llevaba para el concierto, pues la joven optó por un look cómodo con pantalones deportivos en color negro a juego con una playera de manga larga y el cabello recogido. Además, la también actriz dio muestra de su belleza natural al no llevar maquillaje.

Lucerito Mijares canta con Yuri

Todo ocurrió durante el concierto que Yuri y Cristian Castro ofrecieron en el Auditorio Nacional en el que Lucerito Mijares se encontraba entre el público, ante esto la cantante jarocha no dudó en invitarla al escenario de manera sorpresiva para interpretar uno de sus temas, por lo que la joven promesa de la música no pudo esconder su nerviosismo.

Pese a ello, Lucerito Mijares dio muestra de su talento y el momento se hizo viral de inmediato recibiendo una ola de felicitaciones en redes sociales de internautas que, además, aplaudieron la actitud de la joven y el carisma que tanto la caracteriza con el que se ha ganado el cariño del público.