Alejandra Guzmán se dará espectacular regalo de cumpleaños: "Me iré a otro continente"

Alejandra Guzmán vive un momento de tranquilidad en su vida. Con su madre Silvia Pinal a lado para celebrar su cumpleaños 56, Alejandra Guzmán se mostró dichosa de llegar a un año más, sobre todo por superar temas de salud que la han aquejado desde hace más de una década.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante asegurara que Silvia Pinal estaba postrada en cama, familiares de la diva del Cine de Oro y la misma Alejandra Guzmán mostraron que no era así, ya que doña Silvia ha mejorado mucho de los males que le aquejaron en diciembre pasado, mismos que la mantuvieron en el Hospital Ángeles hasta el 30 de diciembre.

Con esto en su presente, Alejandra Guzmán celebró con su familia, aunque es hasta el viernes 9 de febrero que cumplirá 56 años de vida. Luego, tal como reveló, se irá de vacaciones a un país muy lejano.

Alejandra y doña Silvia celebraron a lo grande. Foto: Especial

Te puede interesar:

Le ocultan a Silvia Pinal la muerte de Tina Galindo, la productora sería albacea de su testamento

La Guzmán se va muy lejos de vacaciones

Con el festejo de cumpleaños como pretexto, Alejandra reveló que se regalará un anhelado viaje a un sitio muy lejano.

"Mi mamá está feliz, ya brindó por mí y nos echamos un pastel. Mi cumpleaños es el día 9, pero estoy feliz, con nuevo video y estoy revisando lo que dejo porque me voy de vacaciones, por ahí. Me voy porque quiero ir a buscar tecnología, me iré a otro continente", reveló Alejandra Guzmán.

Feliz por eso, también confesó que estrenará una nueva canción de la cual grabará el videoclip este viernes.

"En la vida también tienes que disfrutar. Y el mismo día 9 sale una canción que escribí con Ángela Dávalos y con César Ceja, que en paz descanse, que lo sacamos de su computadora y aquí está la canción que mañana vamos a hacer el video y estoy emocionada y produciendo todo, lo hice con Estéfano. Estoy haciendo las cosas como me gusta", adelantó.

Disfruta mejoría de salud y tener a su mamá

En el mismo tesón de su cumpleaños, Alejandra destacó que está mejor de salud y espera continuar así mucho tiempo.

"Hay gente que no la ha contado con lo que me pasó, pero tuve la suerte de salir adelante, buscar doctores y siempre enfrentarlo con valor y constancia".

"Tengo que ver cómo estoy, pero voy bien. De 12 años para acá ya no hay lo que había, siento más mi cuerpo y sigo bailando, que es lo que más me gusta, sigo cantando y me pueden cortar mucho pero las alas y la garganta, jamás", expresó.

Del mismo modo, agradeció contar con su mamá cerca e incluso contó qué le regalaron.

"Es un regalo, poderla consentir y pasar más con ella. Me sigue aconsejando, le sigo aprendiendo y ojalá nos dé mucho más porque mi mamá me ha dado todo lo que sé", precisó.

"Me regalaron unos lentes, un pastel, anillos de oro. Creo que lo mejor no se compra, lo más valioso en la vida no se compra. Quiero más vida, más espectáculos, por eso descanso un rato para volver con más punch. En noviembre nos vemos", prometió.

SIGUE LEYENDO

Frida Sofía revela los motivos por los que no entró a La Casa de los Famosos 4

Entre risas, imitador de Christian Nodal reacciona a la polémica equivocación de Alejandra Guzmán

MAAZ