Tarik Othon, yerno de Andrea Legarreta, confronta a Kate del Castillo, ¿por qué?

Kate del Castillo acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió un video a través de su perfil oficial de Instagram en el que se lanzó contra la tauromaquia, disciplina que calificó como un auténtico “baño de sangre”, además, aseguró que no descansará hasta lograr la abolición de esta disciplina en todo el territorio mexicano. Tras esto Tarik Othon, yerno de Andrea Legarreta, salió a confrontarla.

"Baño de sangre": Kate del Castillo critica las corridas de toros

Como se dijo antes, este video de Kate del Castillo fue difundido a través de su perfil oficial de Instagram durante la mañana del viernes 2 de febrero y hasta ese entonces, las corridas en la Monumental Plaza de Toros México se encontraban suspendidas de manera provisional tras un breve regreso el pasado fin de semana, por lo que la actriz no pudo ocultar su emoción por este pequeño logro obtenido por los distintos grupos que defienden los derechos de los animales.

“Las corridas de toros son una mancha en México, para la reputación del país donde yo no nací, donde crecí, y una vez que se terminen estoy segura de que todos tendremos un motivo más de celebración porque todo esto va a pasar a la historia, estoy agradecida también con el jurado que escuchó las voces de los mexicanos, casi el 60% de las personas que quieren terminar con este grotesco espectáculo hicieron un requerimiento para parar este baño de sangre en la Plaza de Toros México.

En una de las corridas este domingo pasado uno de los matadores falló tres veces al matar al toro con su espada, al toro lo tuvieron que sacar arrastrando vivo para que después lo destazaran a puerta cerrada, yo no me puedo ni imaginar lo que ese animal pudo haber sufrido, todo animal es alguien y nadie se merece ser torturado hasta la muerte, no vamos a parar de pelear hasta que este sangriento ‘deporte’ sea cancelado en México, en todo México”, expresó Kate del Castillo en un video de poco más de un minuto.

Kate del Castillo provocó una gran polémica tras lanzarse contra la tauromaquia. Foto: IG: katedelcastillo

Kate del Castillo es confrontada por el yerno de Andrea Legarreta

Como era de esperarse, la publicación de Kate del Castillo desató una gran polémica en plataformas digitales y aunque decenas de celebridades de la farándula le expresaron su apoyo, algunas otras figuras de la tauromaquia aprovecharon para confrontarla y uno de los comentarios que más controversia causó fue el del joven rejoneador, Tarik Othon, quien es el novio de Nina Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta.

“Es muy triste que una persona con tanto alcance mediático tenga la soberbia de mal informar a su audiencia. ¡No hay mejor espectáculo que la ignorancia en acción! Ole” escribió el yerno de Andrea Legarreta, quien no obtuvo respuesta de Kate del Castillo.

Tarik Othon confrontó a Kate del Castillo por su postura en torno a la tauromaquia. Foto: IG. katedelcastillo

Reanudan las corridas de toros en la Plaza México

La tarde del viernes 2 de febrero la Plaza de Toros México informó a través de sus redes sociales que lograron echar para atrás la suspensión provisional que pretendía congelar los eventos taurinos en sus instalaciones, por lo que confirmaron que los eventos que tienen programados para los siguientes días sí se llevarán a cabo.

Es importante señalar que se tiene previsto que la pugna en torno a las corridas de toros en la Ciudad de México se intensifique en los próximos días pues tal como lo hizo Kate del Castillo, distintas organizaciones en pro de los derechos de los animales han advertido que no se detendrán hasta lograr que se prohíba de forma definitiva este tipo de eventos que califican como “degradantes”.