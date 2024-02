El torero Isaac Fonseca lamenta que la suspensión le impida ir a la Plaza México

Isaac Fonseca afirmó que aún está en shock, tras enterarse de que la tarde de este domingo, en la que iba a confirmar su alternativa en la Plaza México, está en veremos.

El pasado miércoles, la jueza quinto de distrito en Materia Administrativa de la CDMX, Sandra de Jesús Zúñiga, concedió una nueva suspensión provisional para los festejos taurinos en El Coso de Insurgentes , luego de que la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros presentó una demanda de amparo.

Hoy, el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa revisará el expediente No. 70/2024, y determinará si mantiene o levanta la inhabilitación.

“Ahorita (mi confirmación de alternativa) se está tambaleando, porque no ejerceré mi derecho a trabajar, a percibir mis ingresos para mí y mi familia. Es mi sueño, veía las corridas de toros de la Plaza México por la televisión, y ya que estoy a punto de cumplirlo, volvemos a lo mismo, no es posible”, dijo Fonseca en entrevista con El Heraldo de México.

Si la suspensión se levanta, Isaac forma parte del primero de dos carteles por el aniversario 78, de La México. El domingo (16:30) actúa junto a Sebastián Castella y Leo Valadez, ante seis de Xajay.

¿En caso de que se levante la suspensión, la tarde del domingo es la más importante?

“Hoy sí lo es, porque es la plaza más importante de mi país; y de momento, porque gracias a Dios ya toreado en (Las Ventas de) Madrid. Hoy salió el cartel de este año de la Feria de San Isidro y volveré (2 de junio)".

¿Supiste que el pasado domingo, durante el paseíllo, el olé fue estrujante y sumamente sonoro bajo las notas del pasodoble Cielo Andaluz?

“Se me puso los vellos de punta ahora mismo, fue impresionante, y no, no es que me haya enterado, es que estuve presente, pero lo grité como nunca había gritado a un ¡olé! Lo disfruté como nunca lo había disfrutado y creo yo que el calor de la plaza (México) ese justo momento del paseíllo fue un grito de libertad y que estamos vivos”.

FUERA DEL RUEDO

Soñó con ser torero desde los siete años.

Fonseca va a tentar hoy en la dehesa de Xajay.

25 años, la edad del nacido en Morelia.

2019 comenzó a torear con picadores.

