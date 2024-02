¡Sin pancita! Cazzu posa en vestido de transparencias y niega rumores de embarazo: FOTO

A cinco meses de haberse convertido en padres, Cazzu y Nodal nuevamente desatan rumores de embarazo, esto después de mostrar una pequeña barriguita durante la semana de la moda en París. Pero esto volvió a reavivarse cuando la cantante publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece nuevamente su "pancita", pero para presumir un vientre plano.

Cazzu y Christian Nodal recibieron el pasado 14 de septiembre a su primera hija a quien llamaron Inti. Y mientras los artistas han mostrado sus deseos de agrandar la familia en el futuro, sus fans no dejan de emocionarse con el rumor de que en los próximos meses podrían darle un hermanito o hermanita a su pequeña, quien ya se ha convertido en toda una personalidad de las redes sociales.

Los artistas han mostrado sus deseos de agrandar la familia en el futuro. | Foto: Instagram @cazzu

Con nuevas FOTOS Cazzu niega un embarazo

Los rumores volvieron a encender su llama, después de que hoy la rapera compartiera unas nuevas imágenes posando muy sensual y con una supuesta pancita de embarazo. En las fotos, la artista argentina posó con un vestido de transparencias en color negro, un conjunto de dos piezas en el mismo color debajo y un saco azul rey, pero lo que más llamó la atención fue que la cantante se agarró lo que sería su barriguita, aunque su vientre plano habría negado un embarazo. En una siguiente imagen apareció de perfil con Nodal y nuevamente sale a relucir la transformación de su figura a meses de dar a luz a Inti.

Las fotos fueron tomadas desde París con atuendos muy estilizados al formar parte de la sofisticada marca francesa Givenchy. Cabe destacar que ninguno de los cantantes ha negado los rumores, sin embargo, durante su visita por la capital de la moda, cuando Cazzu tenía que exponerse a los paparazzi, cubría su abdomen con una gabardina.

Sus fans no dudaron en dejar comentarios asegurando que la cantante no está embarazada. | Foto: Instagram @cazzu

"Respeten el cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz"

Los comentarios rápidamente se hicieron presentes en las últimas fotos de Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, algunos para mostrar que también habían observado la pancita de la interprete, mientras que otros internautas, principalmente mujeres, pidieron respetar el cuerpo de la cantante y dejar de crear rumores, pues la estrella de 30 años tiene unos pocos meses de haber dado a luz.

"Ella no está embarazada dejen de decir bobadas y respeten el cuerpo de las mujeres que recién dan a luz", "Se ve que está embarazada otra vez", "No creo que la jefa este otra vez embarazada, su pancita era medio salidita incluso antes de ser mamá", "No sé ustedes pero claramente se ve que está embarazada otra vez", escribieron algunos de sus fans, quienes desean que solo sea una especulación su embarazo, pues desean que regrese a la música pronto.