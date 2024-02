¿Lo perdona? Ana Bárbara envía mensaje a Daniel Bisogno por su delicado estado de salud

Daniel Bisogno posee una extensa trayectoria en la farándula, tiempo durante el que ha creado rivalidad con otros famosos por sus explosivas declaraciones, como Ana Bárbara. Pese a esto, la cantante dejó de lado el pleito que existe entre ellos desde hace 20 años para enviarle un mensaje al conductor ante los problemas de salud que enfrenta y que lo mantienen hospitalizado desde hace varias semanas.

Ana Bárbara envía mensaje a Daniel Bisogno

Durante una entrevista para “Info 7”, la intérprete de “Bandido” fue cuestionada sobre la salud del conductor de “Ventaneando” por lo que no dudó en dejar de lado la rivalidad que existe entre ellos para desear que se recupere pronto. Un gesto que aplaudieron sus fanáticos ante el delicado estado de Bisogno, quien recientemente fue extubado y despertó del coma al que fue inducido.

“Él y yo tenemos nuestros encuentros y desencuentros, pero es un ser humano que ha dejado, hablando de respeto al público, ha andado toda la vida dando lo mejor de él en el chisme, en compartir el espectáculo. Obviamente todo México estamos conmovidos por esto de su mamita, sé que pasó a mejor vida, estoy en shock. Le deseo que se recupere porque mientras haya vida hay esperanza. Échale ganas, te mandamos vibras bonitas de todos los que hemos compartido la picardía, uno que otro chisme inventadillo, pero te queremos”, dijo la cantante.

¿Qué ocurrió entre Ana Bárbara y Daniel Bisogno?

El pleito entre la cantante y el también actor, de 50 años, comenzó hace más de 20 años cuando Bisogno dijo que tenía “ojos de marciano” y habló de supuestas cirugías estéticas a las que se había sometido. Ante la insistencia por atacarla, Ana Bárbara decidió confrontarlo y solicitó a Pati Chapoy que fuera invitada a “Ventaneando” para poder hacerlo en pleno programa.

“Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones. No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio esa cucaracha”, dijo furiosa la cantante.

Luego de lo ocurrido, Daniel Bisogno expresó lo mucho que le molestó el encuentro: “Fue un momento muy complicado, creo que no debió haberse hecho así. No le echo la culpa a nadie, no pensaron que Ana Bárbara fuera a reaccionar así en el foro, pero nunca traes a tu casa al enemigo. Me molesté mucho, sí, lloré de la rabia, lloré del coraje, maldije a todos, recuerdo que hasta a Pati le hablé por teléfono”.