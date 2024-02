La protagonista de "Precious" tiene una buena noticia; está embarazada de gemelos

La destacada actriz Gabourey Sidibe, reconocida por su conmovedora actuación en la película "Precious", sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar su embarazo junto a su esposo Brandon Frankel. La pareja está emocionada de dar la bienvenida a gemelos, revelación que ha generado gran revuelo entre sus seguidores, quienes han celebrado su embarazo. Gabourey, nominada al premio Oscar, hizo pública esta noticia al asistir a un evento realizado con la marca "Babylist", misma que ahora cuenta con un convenio con ella.

Gabourey Sidibe confirma estar embarazada de gemelos

Fue a través de su cuenta de Instagram que la aclamada actriz de 40 años dio a conocer esta emocionante noticia, y aunque no detalló cuántos meses tiene exactamente, sí se mostró muy emocionada. La futura madre y su esposo se dieron cita en una de las tiendas de "Babylist", marca con la que ha comenzado una campaña y fue ahí donde los medios pudieron captar su embarazo, mismo que fue confirmado por la pareja.

La pareja confirmó el embarazo de la actriz, quien se encuentra esperando gemelos.

Fotografía: Instagram/@gabby3shabby

Esta espectacular noticia ha llenado de felicidad a sus fans, quienes no dudaron en demostrar su cariño a través de mensajes de cariño hacia la actriz, quien ha optado por mantener su vida privada alejada de las cámaras ya que en diciembre del año pasado, Gabourey Sidibe compartió con el público la noticia de su matrimonio con Brandon Frankel.

La actriz también reveló detalles sobre su historia de amor, destacando que se comprometieron en noviembre de 2020 después de conocerse a través de una aplicación de citas. En una declaración sincera, Sidibe expresó su aversión hacia las bodas: "Lo que pasa con las bodas es que no me gustan. No me gustan. Aquí hay un ejemplo de cómo "No me gustan mucho: en realidad estoy casada. Nos casamos hace más de un año".

La futura madre se muestra feliz en esta nueva etapa.

Fotografía: Instagram/@gabby3shabby

¿Quién es Gabourey Sidibe?

Gabourey Sidibe es una destacada actriz estadounidense, hizo su debut en la pantalla grande con un papel memorable en la película "Precious", la cual le otorgó varias nominaciones a los premios más prestigiosos de la industria, incluidos los Óscar, donde fue nominada como Mejor Actriz, pero también ha participado en otras producciones como "American Horror Story".

En noviembre de 2020, la vida amorosa de Sidibe atrajo la atención de los medios cuando anunció su compromiso con Brandon Frankel, un destacado gerente de talentos. La pareja llevó su relación al siguiente nivel al contraer matrimonio en marzo de 2021, celebrando su amor y compromiso mutuo, ahora se encuentran esperando gemelos y ambos han mostrado su entusiasmo por esta nueva etapa de sus vidas.