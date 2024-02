Bárbara de Regil sugiere usar la bicicleta para disminuir el tráfico mientras ella está en su auto

Bárbara de Regil vuelve a ser criticada por los usuarios de redes sociales. Esta vez porque aseguró que el tráfico disminuiría si se usara más la bicicleta, sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas es que esta reflexión la hizo mientras ella estaba viajando en su automóvil, desatando una serie de señalamientos.

El problema del tráfico de la Ciudad de México es algo de lo que nadie se salva, ni siquiera la protagonista de "Rosario Tijeras", quien mostró su descontento con la situación de embotellamientos que enfrenta la capital. Es por ese motivo que la actriz, de 36 años, se mostró a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte.

Bárbara de Regil aseguró que recorre largas distancias y por eso usa el auto IG @barbaraderegil

Bárbara de Regil pide usar la bicicleta mientras ella viaja en auto

La actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se observa a varios autos parados en el tráfico de noche. De acuerdo a la descripción, esto es lo que constantemente vive, tanto para ir y regresar de su destino, por lo que pidió a sus seguidores comenzar a usar la bicicleta como medio de transporte.

De igual forma, Bárbara de Regil aseguró que ella no tiene la posibilidad de tomar su "bici" debido a que recorre distancias muy largas, pero enumeró los beneficios que tiene usar este medio de transporte, no solo para reducir el tráfico, también la contaminación y el calentamiento global.

Pidió a sus seguidores usar bicicleta para reducir el tráfico y la contaminación IG @barbaraderegil

"Tráfico de ida, tráfico de vuelta. Si no fuera por la distancia que me toca definitivo me iría en bici. No generaría contaminación, ayudaría al calentamiento global y no estaría sentada aquí, estaría moviéndome. Si tú tienes la oportunidad de ir en bici a donde sea, plis Do It", escribió sobre una foto la actriz.