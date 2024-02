Diego de Erice defiende sus piezas de arte y comparaciones con Mar de Regil: "el precio se elevará"

Después de las críticas que tuvo en redes sociales por vender a un alto costo sus obras, Diego de Erice salió a defender sus piezas de arte. El actor y conductor explicó que lo que el motivo por el cuál los usuarios lo juzgaron fue por el precio de sus creaciones, sin embargo, destacó que este costo se podría elevar.

Hace unos días, el exconductor de La Casa de los Famosos México estuvo en un evento de la obra "El Mago", protagonizada por Lucerito Mijares. En el lugar tuvo un encuentro con la prensa, quienes le cuestionaron qué era lo que pensaba de las críticas que se desataron en su contra por sus obras de arte, por lo que aprovechó para defenderse.

Diego de Erice destacó que no le preocupan las críticas a su obras, ni siquiera las comparaciones con lo que hace Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil. El conductor explicó que tiene varios años trabajando en el arte, sin embargo, pocos lo conocen, pues saben más de su carrera en el medio del espectáculo.

"La comparativa no la entiendo, tampoco conozco el trabajo de Mar. Yo llevo varios años haciendo esto, el año pasado firmé con una galería en Madrid, recibí un reconocimiento de la UNESCO, expuse en el Senado, nos fuimos a recibir como artista contemporáneo un premio, abrimos varios puntos de venta", recalcó Diego a la prensa.

Diego de Erice asegura que sus obras valdrán más tras ser expuestas en Nueva York

Asimismo, Diego de Erice dijo que las críticas hacia su trabajo se debían al costo, pero apuntó que valdrán aún más después de que sean expuestas en una galería en Nueva York en abril.

Diego de Erice asegura que lleva tiempo trabajando en el arte IG @diegodeericearts

"No es una crítica a mi trabajo, es al precio. El precio se elevará eventualmente, porque a diferencia de otra inversión, el arte es un bien que sigue subiendo de plusvalía. (...) Yo me voy a Nueva York con las piezas y regresan con un valor mayor. Si a la gente le gusta o no, es super válido, pero no por eso dejo de hacer lo que me encanta y hacerlo bien", recalcó el famoso actor.

De igual forma, el actor, de 37 años, dijo que hay arte a muy buen precio, solo hay que saber en dónde y con quién buscarlo. Además, destacó que vendió 78 esculturas, por lo que provecta que en Estados Unidos, vender el doble.