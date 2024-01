Bárbara de Regil es tundida en redes tras compartir polémica rutina de ejercicios: “Súper vulgar”

Durante las últimas horas el nombre de Bárbara de Regil ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida actriz realizó una publicación en Instagram con la que desató una intensa polémica pues resulta que la también influencer fitness difundió un video en el que mostró una rutina para ejercitar los glúteos, sin embargo, dichas imágenes resultaron sumamente reveladoras por lo que fue tachada como “vulgar”.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Bárbara de Regil realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en un video en el que mostró una rutina de ejercicios especializados para fortalecer la zona de los glúteos, no obstante, esta grabación resultó un tanto reveladora para algunos internautas, quienes incluso, pidieron denunciar el post para que fuera eliminado de la plataforma.

Bárbara de Regil causó una gran controversia por su rutina de ejercicio. Foto: IG: barbaraderegil

Así fue la reveladora rutina de ejercicios de Bárbara de Regil

El video de Bárbara de Regil resultó polémico para distintos internautas por distintos motivos pues para empezar su ropa fue blanco de críticas, en especial un short de licra que estaba utilizando, el cual, era color nude y era sumamente entallado por lo que algunos usuarios consideraban que dicha prenda era sumamente reveladora.

Bárbara de Regil fue calificada como una persona "vulgar". Foto: IG: barbaraderegil

Por otra parte, el video de Bárbara de Regil resultó polémico debido a que todo el tiempo se grabó de espaldas, lo cual, aunque resultó comprensible para algunos internautas, sus detractores aprovecharon para catalogarla como “exhibicionista” y “vulgar”, incluso, algunos usuarios pidieron apoyo para que reportaran la publicación y la eliminaran de la plataforma pues consideraban que era contenido no apto para la referida red social.

“Más vulgar no se puede”, “No esperen mucho de una influencer como Bárbara de Regil, solo le encanta llamar la atención”, “Hay que reportar su reel, yo ya lo hice”, “Con esto ya no la sigo”, “Súper vulgar”, “Qué mujer tan exhibicionista” y “No me sorprende viviendo de ella” fueron algunos de los comentarios que se generaron a partir del polémico video de Bárbara de Regil, quien ni siquiera se molestó en contestar a estas críticas.

Barbara de Regil no respondió a las críticas en su contra. Foto: IG: barbaraderegil

Cabe señalar que, pese a lo polémico que resultó el video de Bárbara de Regil su post fue todo un éxito pues hasta el corte de esta redacción ya acumula más de 32 mil likes y más del triple de reproducciones, además, sus seguidores también hicieron acto de presencia en la caja de comentarios y la defendieron argumentando que las personas que la critican es por simple envidia.