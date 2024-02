Galilea Montijo revela qué pasó con RBD en Premios lo Nuestro: "no me iban a dejar entrar"

Galilea Montijo es considerada una de las personalidades más queridas en la televisión mexicana, al tiempo que es una de las más exitosas al llevar más de 20 años al frente de uno de los programas de televisión más exitosos del país, sin embargo, ni este perfil es suficiente cuando se trata de pasar filtros de seguridad en eventos o premiaciones.

La mañana de este lunes 26 de febrero, la presentadora y amiga de Andrea Legarreta se sinceró respecto a los detalles que acontecieron en la ceremonia de los Premios lo Nuestro 2024, el cual dejó momentos inolvidables con Montijo como una de las conductoras del evento, el cual también tuvo momentos polémicos y de escándalo, por ejemplo, que a miembros de la icónica banda RBD no les permitieron ingresar al evento.

Galilea Montijo condujo recientemente en LCDLF. Foto: especial

De inmediato generó furor y hasta indignación la noticia de que Christopher Uckerman y Christian Chávez, miembros centrales de Rebelde, quedaron fuera del evento en donde estaban nominados, esto debido a una confusión en los boletos con los que se supone debían acceder al evento y ahora, tras esta polémica, Galilea Montijo reveló que a ella también estuvo a punto de quedar fuera del evento, pues la guardia no la dejaba acceder.

Ahora la famosa contó que a ella tampoco la iban a dejar pasar, algo que recordó que incluso le ha pasado incluso a Eugenio Derbez, pues debido a que se trata de eventos con elevado nivel de seguridad, en ocasiones son los mismos elementos de las agencias responsables del personal que cuida los accesos quienes tienen estas posturas.

"A mí no me iban a dejar entrar y yo 'señorita, me deja pasar, es que me tengo que cambiar y ya vamos a empezar' y me dijo que no porque no traía mi gafete, hasta que llegaron las personas que te llevan por todos los laberintos pude pasar, pero digo, yo quién soy, a los RBD estaban nominados, aunque cabe aclarar que no fue la gente de producción ni de Premios lo Nuestro", dijo la famosa, quien afortunadamente pudo conducir ese esperado día.