Acusan a Bad Bunny de maltratado animal por usar un caballo durante sus conciertos

La polémica ha sido una constante en la carrera de Bad Bunny, entre otras cosas, por su actitud con los fanáticos y en esta ocasión por lo ocurrido durante su gira “Most Wanted”. Y es que el cantante puertorriqueño fue acusado de maltrato animal por usar un caballo durante sus últimos conciertos, lo que, señalaron, significa un gran riesgo tanto para el público como para el corcel.

Bad Bunny acusado de maltrato animal

El intérprete de “Ojitos lindos” se convirtió en blanco de críticas por los videos de sus recientes conciertos, pues ingresa con un look de mezclilla usando una máscara que cubre por completo su rostro y montando a caballo. Los clips llegaron a las Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), una organización sin fines de lucro, que calificó el acto como “irresponsable” por el riesgo que implica.

Sigue leyendo:

Bad Bunny reacciona al éxito de Peso Pluma y asegura que el mexicano "arrasa" en la música

Bad Bunny y Peso Pluma rompen el Internet con una FOTO juntos durante el Super Bowl

“Definitivamente no ‘estamos bien’ con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”, se lee en las redes sociales de PETA.

Llueven críticas a Bad Bunny

Aunque Benito Antonio Martínez, como es el nombre de pila del cantante, también recibió comentarios negativos sobre su espectáculo a través de redes sociales no detuvo el uso del animal y para su show en Las Vegas, Nevada, una vez más apareció en el escenario montando a caballo, por lo que fanáticos esperan que esto cambie en los siguientes conciertos.

“Hazlo mejor. Los animales no son nuestros para usarlos como entretenimiento”, “¡No al maltrato animal! Lo que hiciste fue muy irresponsable de tu parte”, “Usar animales porque no eres lo suficientemente entretenido es simplemente de mal gusto”, “Un caballo en un concierto es un gran no! ¿Qué coño? ¡Sé realista, amigo!”, “Terrible como tratas a los animales sin respeto” y “No utilices más caballos para hacer realidad un antojo tuyo”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.