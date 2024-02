Exatlón México: David Juárez, "La Bestia”, es eliminado del reality show

Una vez más el equipo azul salió a la arena dando muestra de sus habilidades, pero no fue suficiente para que el rojo se llevara el triunfo en la serie por la supervivencia logrando mantenerse unidos una semana más. Esto significa un gran golpe para la escuadra azul que dijo adiós a David Juárez “La Bestia” tan sólo una semana después de que Macky González tomara la decisión de abandonar el reality show ante la lesión que sufrió y por la que casi pierde la pierna.

David Juárez es eliminado de “Exatlón México”

El gimnasta se incorporó al programa como refuerzo del equipo azul luego de que Ernesto Cázares y Mireya Bianchi fueran eliminados. Aunque no resultó cómo esperaba, pues sufrió un descuido en plena competencia contra Black Panther cuando sus shorts no soportaron el peso del agua y se bajaron provocando que no se pudiera poner de pie, motivo por el que hicieran una pausa.

David Juárez "La Bestia" es eliminado de Exatlón México. Foto: IG @davo_viking

Ahora, en la recta final del reality show y pese a que se colocó como uno de los favoritos para ganar por su habilidad en los circuitos, “La Bestia” se convirtió en el décimo cuarto eliminado al verse superado en agilidad y destreza en el duelo contra Javier Márquez, con quien logró formar una gran amistad por lo que se negó a usar las medallas que tenía como privilegio.

“La Bestia” se despide de Extalón México

Pese a dejar la competencia, David Juárez se mantiene como uno de los participantes favoritos sin importar la temporada y en redes sociales fanáticos le externaron su apoyo. Mientras tanto, el gimnasta no pudo contener el llanto al despedirse de sus compañeros del equipo azul.

"Los voy a extrañar mucho, la neta todo lo que viví con ustedes fue un sueño. Me la pasé muy bien con ustedes, muy bien (…) No me quería ir triste, pero sí hay algo que me causa tristeza, no es ganar o perder, es que lo pasé muy bien esta temporada con mis compañeros y a veces afuera siento que me aíslo un poco por el trabajo, pero venir aquí y pasarla con la gente que conozco es para mí una de las cosas que han sido los mejores años de mi vida y muchos de los momentos los llevo en el corazón, no los quiero olvidar, son amigos que voy a compartir el resto de mi vida", fueron las palabras del gimnasta.