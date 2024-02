Paul Stanley confiesa que hizo enojar a un taxista por sus flatulencias: “Se puso como loco”

Paul Stanley se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que se hizo viral una curiosa y un tanto desagradable anécdota que contó en “Miembros al Aire” pues resulta que el querido presentador reveló que en alguna ocasión hizo enojar a un taxista por culpa de sus flatulencias y que incluso, estuvo a punto de ser golpeado y abandonado a medio camino, por lo que, como era de esperarse, el relato del también presentador de “Hoy” generó todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Como se dijo antes, fue en “Miembros al Aire” donde Paul Stanley realizó su vergonzoso relato, lo cual ocurrió dentro de la dinámica llamada “Érase una vez un miembro…” y la dinámica consistía en que el elenco tenía que adivinar quién de los integrantes había protagonizado la historia que estaba escrita en un papel que se sacaba de una tómbola que contenía distintas anécdotas, las cuales, en esta ocasión, debieron haber sucedido en un taxi.

“Se pedorreo pedo” fue la primera frase que leyó José Eduardo Derbez con una expresión de asco en el rostro y de inmediato él y sus compañeros señalaron a Paul Stanley como el responsable y aunque en un principio se mostró indignado por el hecho de que lo vincularan con esta historia terminó reconociendo que sí había protagonizado esta vergonzosa situación y no conforme amplió los detalles al respecto.

“Estaba en Guanajuato, ¿cómo se llama el festival? El Cervantino, entonces me quedé hasta el cerro en la casa de una doñita porque pues salía más barato, la cosa es que yo me subí al taxi y ya estaba hasta el… y la neta me venía pedorreando, pero yo quise verme educado, en serio, y agarré y le dije ‘señor taxista, discúlpeme, pero me voy a echar un pedo, bueno ya me eché varios’ y se encab*ono, se puso como loco y dijo ‘no mam*s pin*he cochino, te voy a bajar de mi taxi, ¿cómo haces esa cosas?’ yo me voltee y le dije ‘perdón, por eso le estoy avisando, quiero ser educado’ y sí me llevó a mi destino pero pensé que me iba a pu*ear”, relató Paul Stanley.

Paul Stanley aseguró que estuvo a punto de ser golpeado por un taxista gracias a sus flatulencias. Foto: YT: Unicable

Como se dijo antes, el peculiar relato de Paul Stanley se hizo viral en redes sociales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto pues, aunque hubo a quien le pareció graciosa la anécdota del también presentador de “Hoy”, la mayoría de comentarios generados al respecto fueron severas críticas en su contra pues fue tachado como antihigiénico e irrespetuoso, entre muchos otros calificativos similares.

Pese a todo el revuelo que se originó, Paul Stanley todavía no ha emitido nuevas declaraciones sobre su polémico relato, sin embargo, esta no es la primera vez que genera controversia por las peculiares historias que ha contado en “Miembros al Aire”.