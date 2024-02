Dónde y cuándo se estrena "The Walking Dead: The Ones Who Live", el spin off más esperado de 2024

Existen producciones que han llegado a las pantallas para formar parte de la vida de las personas durante generaciones enteras y este es precisamente el caso de "The Walking Dead", ya que se ha convertido en una producción icónica en la cultura popular debido a que es una serie que presenta una narrativa apasionante y ahora esta historia tiene un nuevo y esperado lanzamiento: "The Walking Dead: The Ones Who Live".

Centrada en la supervivencia en un mundo postapocalíptico invadido por zombis y en la constante lucha por la supervivencia y la toma de decisiones difíciles aportan intensidad y suspenso, la historia de los muertos vivientes regresa en este esperado spin off que explora temas humanos universales como el miedo, la lealtad, la moralidad y la adaptación de sus protagonistas.

¿Ya quieres verla? (Foto: Especial)

Seguir leyendo:

La miniserie de drama y misterio en Netflix que ves en un día, pero te deja cauteloso para siempre

¿De qué trata "The Walking Dead: The Ones Who Live"?

"The Walking Dead" ha dejado una marca duradera en la cultura popular, influyendo en la representación de zombis en la televisión y generando un fervoroso seguimiento de fanáticos, quienes en esta nueva entrega verán las crudas hazañas de supervivencia de Rick Grimes, el protagonista principal de la serie.

Acompañado por la guerrera Michonne, quien es fuerte y hábil para la supervivencia, ambos protagonistas se adentran a una serie de nuevas y peligrosas batallas en las que el único objetivo es vivir. A lo largo de la serie, Rick pasará por una transformación significativa, desde un hombre centrado en la ley hasta un líder determinado por la necesidad de sobrevivir.

¿Cuándo se estrena y dónde ver "The Walking Dead: The Ones Who Live"?

Esta es una de las series más esperadas de 2024, sin embargo, hasta ahora solo tenemos fecha de estreno para la serie en Estados Unidos, país donde estará disponible el próximo 25 de febrero de 2024 a través de AMC, mientras que en España la producción llegará el 28 de febrero, sin que hasta el momento haya detalles confirmados respecto a su distribución en México.

Otros spin-offs de "The Walking Dead"

Fear the Walking Dead: Este spin-off se centra en el inicio del apocalipsis zombi y sigue a nuevos personajes mientras luchan por sobrevivir en un mundo en desmoronamiento.

The Walking Dead: World Beyond: Una serie limitada que sigue a un grupo de adolescentes que crecieron en un mundo apocalíptico y emprenden una peligrosa misión.

fal