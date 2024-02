Jennifer López anuncia fechas para su tour que comienza en el verano; ¿llegará a México?

Tras 10 años de pausa en su carrera musical, Jennifer López regresó a lo grande porque el pasado 16 de febrero lanzó su nuevo álbum "This Is Me Now". Esto se dio en el marco de San Valentín porque JLo le está rindiendo tributo al amor, especialmente a quien llama "el amor de mi vida", el actor y director de cine Ben Affleck, con quien se casó en 2022.

"La diva del Bronx" tiró la casa por la ventana con este lanzamiento, ya que presentó el disco en diferentes formatos como digital, disco y vinil. Además, hizo alianzas con las principales plataformas musicales y para cada uno presentó material exclusivo, como explicó en entrevista con el actor y presentador Jimmy Fallon en "The Tonight Show".

Sigue leyendo:

El clean makeup de JLo que empodera a las mujeres de 50 años y más

JLo: este es el efectivo ejercicio con el que mantiene unos glúteos firmes a los 54 años

JLo retomó su carrera musical con su nuevo disco "This Is Me Now" que lanzó el pasado 16 de febrero. Insagram.

Jennifer López, lista para su tour "This Is Me Now"

Pero eso no es todo porque Jennifer López, de 54 años de edad, tiene otra sorpresa para sus fans: saldrá de tour con motivo del lanzamiento de "This Is Me Now". La intérprete de "Get Right" le confirmó esto a Kelly Clarkson en "The Kelly Clarkson Show" y prometió que se tratarán de conciertos llenos de baile, diversión y momentos inesperados porque su meta es hacerle honor a su título de show woman.

La gran duda es si JLo llegará a México y Latinoamérica debido a que tiene una gran cantidad de admiradores mexicanos y latinos a quienes llama "mi gente latino". Esto se debe a la fuerte relación que ha generado con estas comunidades porque por sus venas corre la sangre puertorriqueña. Sin embargo, de momento, la actriz de "Marry me" sólo se presentará en Estados Unidos y Canadá.

Jennifer López se presentará en Estados Unidos y Canadá, como parte de su gira. Instagram.

¿Dónde comprar boletos para los conciertos de JLo?

A través de sus historias de Instagram, Jennifer López compartió el cartel de fechas y sitios que visitará en ese país. La gira arranca el próximo 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida. En Estados Unidos, también hará paradas en Las Vegas, Los Ángeles, Miami, San Francisco y Washington DC, por mencionar. En cuanto a Canadá, se presentará en Montreal y Toronto.

La preventa se inició el pasado 20 de febrero y la compra de boletos se realiza mediante On the JLo Fan Club, Verizon Up y Citicard, se indica en Ticketmaster. Hay desde sección general hasta VIP, de modo que los precios varían.