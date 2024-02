“No sé cómo ser fiel”, Sebastián Yatra desilusiona a sus fans; Pati Chapoy lo critica: "a ver qué mujer lo aguanta"

Sebastián Yatra es uno de los cantantes más queridos en la industria, pero esto no lo salvó de ser blanco de críticas en redes sociales tras sus declaraciones en las que asegura que no podría ser fiel tras más de un año de relación con la misma persona. Polémica a la que se sumó Pati Chapoy, pues aunque reconoció su talento no dudó en lanzarse contra él.

Sebastián Yatra admite que no puede ser fiel

Durante una entrevista con Vicky Martín Berrocal para el podcast “A solas con…”, el intérprete de “No hay nadie más” habló sobre sus noviazgos y admitió que luego de cierto tiempo con la misma persona podría llevarlo a ser infiel: 2Mi máxima relación ha sido de un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel”.

Sebastián Yatra admite que no puede ser fiel en una relación. Foto: IG @sebastianyatra

“Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de neutros padres, donde también había mucha hipocresía porque la infidelidad no es una cosa el siglo XXI. Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro es el amor”, dijo.

Pati Chapoy crítica a Sebastián Yatra

Las declaraciones del cantante colombiano le ganaron fuertes críticas de los conductores de “Ventaneando”, entre ellos Pati Chapoy quien reconoció el talento de Yatra, pero expresó su descuerdo con la idea de ser infiel a una persona luego de cierto tiempo juntos en una relación.

“Sí creo en que es la estrella del momento, pero a ver qué mujer lo aguanta”, dijo la periodista de espectáculos seguida por Linet Puente: “Yo creo que se le agradece la honestidad de decir algo así sabiendo que todo el mundo se le va a ir encima”.