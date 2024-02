Aislinn Derbez, ¿interesada en tener relaciones abiertas?

Mediante su podcast "La magia del caos", la actriz Aislinn Derbez se ha atrevido a hablar de diversos temas, rompiendo tabúes y paradigmas. Aunque la hija de Eugenio Derbez es la titular del programa, los grandes protagonistas son sus invitados porque comparten sus experiencias de vida. Uno de los episodios que más interés ha generado gira en torno a las relaciones abiertas.

Para hablar de este tipo de relaciones de pareja, la actriz "A la mala" y "Me vuelves loca" tuvo como invitado especial al influencer Ricardo Peralta, también conocido como Pepe del canal de YouTube "Pepe y Teo", quien fascinó a los espectadores del programa debido a la transparencia que tuvo.

La hija de Eugenio Derbez se ha posicionado como influencer debido a su trabajo en "La magia del caos". Instagram Aislinn Derbez.

¿Qué se necesita para tener una relación abierta?

El generador de contenido le compartió a Aislinn Derbez que desde hace casi nueve años tiene una relación abierta porque se dio cuenta de que tener una relación cerrada no le funcionaba. A su criterio, lo prohibido causa tentación y eso es más excitante. Cuando llegó a esta conclusión, conoció a su actual pareja, quien tiene la misma visión y por eso ha podido mantener un vínculo abierto.

Ricardo Peralta enfatizó que las claves para que su vínculo amoroso funcione es separar lo emocional de lo íntimo y tener acuerdos claros. De hecho, dijo que esto es vital para cualquier relación amorosa, ya que muchas parejas cometen el error de empezar un noviazgo sin hablar de sus intereses, gustos y límites. Aislinn Derbez, de 37 años de edad, coincidió con Ricardo Peralta, pero expresó que las relaciones abiertas requieren mayor seguridad para dar este paso.

Aislinn Derbez y su postura ante las relaciones de pareja abiertas

Durante la charla, el influencer dijo que para él las relaciones abiertas tienen puntos positivos porque incluso mejoran la comunicación y confianza. Adicionalmente, se genera una complicidad genuina y hay mayor seguridad de la persona con la que se está, ya que el margen para las "sorpresas" es menor".

Ante esto, Aislinn Derbez dijo que cuando hay una infidelidad "lo que duele no es que te pongan el cuerno en sí, lo que duele es la traición y la mentira". De hecho, la expareja de Mauricio Ochmann compartió que en terapia psicológica aborda estos temas y ahora ha roto con las ideas románticas.

La hija de Eugenio Derbez recordó que conoció a una persona que le dio a entender que podían tener una relación abierta porque él no la quería privar de vivir experiencias que la podían ayudar en su crecimiento personal. Esto no la sorprendió, pero sí le agradó el planteamiento de su interés amoroso, con lo que dejó entrever que no está cerrada a tener diferentes vínculos amorosos.