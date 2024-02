"Me dolió mucho": Lupillo Rivera habla de la salida de Thalí de La Casa de los Famosos 4

La tarde-noche del miércoles 14 de febrero los seguidores de "La Casa de los Famosos 4" fueron testigos de un momento histórico después de que la participante, Thalí García tomara la decisión de abandonar la competencia de manera voluntaria.

Una vez que salió de las instalaciones de "La Casa de los Famosos 4", Thalí García estuvo con los panelistas y explicó los motivos de su decisión. Tras escuchar sus declaraciones, Nacho Lozano, conductor del reality, le dijo que ya no podía regresar a la competencia pues rompió con las reglas.

A lo largo su instancia en "La Casa de los Famosos 4", Lupillo Rivera y Thalí generaron sospechas de una relación sentimental debido a la gran cercanía que demostraron. Ante la repentina salida de la conductora de televisión el cantante no pudo ocultar su tristeza.

En las cámaras 24/7 podemos escuchar las primeras declaraciones de Lupillo Rivera después de que Thalí García tomara la decisión de abandonar "La Casa de los Famosos 4". El exponente de la música regional mexicana no dudó en ocultar su tristeza.

Después de que Thalí García saliera de "La Casa de los Famosos 4", las cámaras se enfocaron en Lupillo Rivera. El cantante dijo que estaba muy dolido por la decisión que tomó su compañera. Reveló que en los últimos días la veía muy "desesperada".

"Me avisó "La Jefa". Me dolió mucho. Me dolió mucho verla así y desesperada", contó.