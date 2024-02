Mon Laferte responde a Pati Chapoy por las críticas a su canción: “Gracias por tratarme pésimo siempre”

Mon Laferte desató un intenso debate en redes sociales con el videoclip de su canción “Porn*cracia”, mismo que fue calificado por Pati Chapoy como “vulgar” sumándose a las críticas contra la cantante. Al respecto, la chilena no dudó en responder agradeciendo a la periodista de espectáculos la controversia que generó ya que esto captaba aún más la atención del público sumando así visualizaciones al clip musical.

Mon Lafete responde a Pati Chapoy

La intérprete de “Tu falta de querer” desató gran alboroto en redes sociales con su tema “Porn*cracia” y el videoclip, pues en éste se sugiere que un sujeto -interpretado por el actor Carlo Guerra- le realiza sexo oral a la cantautora. Las imágenes fueron calificadas por la líder de “Ventaneando” como vulgares, crítica a la que se sumó el conductor Daniel Bisogno.

Durante una reciente conferencia de prensa Mon Laferte no dudó en responderle a la periodista: “La señora Pati Chapoy dijo: ‘Está loca, está horrible’ y yo dije ‘¡bien!’. No estamos acostumbrados como sociedad ver que una mujer tiene placer, entonces como que nos espanta un poquito (…) No me quejo de la polémica porque tiene muchísimas visualizaciones y así más gente escucha mi música y yo feliz con eso. Así que gracias a Pati Chapoy por tratarme pésimo siempre, pero hace que la gente vaya a ver más mis videos, así que gracias”.

Responde a críticas por su videoclip

La cantante también realizó un live en redes sociales donde respondió a las críticas por su canción y puntualizó en que su música no está dirigida a menores de edad. Además, resaltó que no hay imágenes explícitas en dicho video como sucede en otros de artistas del género urbano.

“En mi cabeza no lo veo de esa manera. Respeto mucho la forma en que cada persona cría a sus hijos; por ejemplo, a mi hijo voy a tratar de mantenerlo lo más lejos que pueda de las redes sociales porque hay contenido para adultos y mi música nunca ha sido para niños. Mi música es para adultos. Cuando sus hijos escuchen mi música es bajo la responsabilidad de los padres”, dijo.