Sergio Mayer se dijo harto de Poncho de Nigris, revela si tomará acciones legales en su contra

Lo que comenzó como una gran amistad en “La Casa de los Famosos México” se ha convertido en una intensa rivalidad que podría terminar en demanda. Y es que Sergio Mayer se dijo cansado de las declaraciones de Poncho de Nigris luego de que éste se involucrara en el pleito que el actor sostenía con Wendy Guevara por la firma de contratos por los que fue calificado de “abusivo”.

Sergio Mayer se lanza contra Poncho de Nigris

En un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, el ex Garibaldi arremetió contra Poncho de Nigris y dejó claro que no existe una amistad entre ellos. Además, señaló al influencer de homofobia asegurando que habría cambiado sus comentarios en redes sociales para aprovechar se la fama de Wendy Guevara.

“Siempre está metiéndose en cosas que no, le gusta el rating y le gusta la polémica, quiere jugar ese jueguito que a mí no me interesa (…) No puede ser amigo mío alguien que se burla de la comunicad y luego dice que no. Sí, me tiene hasta la mad** por metiche y envidioso, ya, ya no me voy a quedar callado”, dijo.

Poncho de Nigris le repsonde a Sergio Mayer

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el también modelo fue cuestionado sobre las declaraciones de Sergio Mayer y aunque se negó a hablar del pleito que sostienen no dudó en arremeter en su contra, pues lo llamó “corrupto” y aseguró que debido a ello no ha conseguido proyectos como sucede con otros integrantes del Team Infierno.

“Yo sí tengo trabajo, es el único que no tiene trabajo de los compañeros, por eso lo único que hace es tirar para llamar la atención porque es el único que no tiene trabajo, no sabe ni qué hacer, nadie lo quiere. Apestado, mañoso, corrupto, chafofo, chafaldrino, chafirulo, por corrupto nadie lo quiere, siempre quiere sacar ventaja de todos y es la verdad (…) Ya no le quiero seguir dando publicidad porque de eso vive, de estar hablando de la gente”, dijo molesto De Nigris.