John Travolta, el eterno bailarín que cumple 70 años dominando las pistas

Los acordes de “You never can tell” en “Pulp Fiction” inmortalizaron los pasos de baile de John Travolta en la pantalla grande, convirtiendo su trabajo en una de las escenas más icónicas de la cultura popular. El filme de Quentin Tarantino, es calificado como la mejor actuación del actor, de acuerdo los expertos, sobre todo porque con esta película de los 90, recuperó la fama que había tenido dos décadas antes.

Travolta conquistó el séptimo con sus peculiares bailes en los 70, gracias a títulos como “Fiebre de sábado por la noche” (1977), pero adquirir esas habilidades no fue fácil. El actor ensayó cada uno de los pasos de música disco durante nueve meses, el resultado fue una de las secuencias cinematográficas más exitosas. A éste le siguió “Vaselina” (1978), donde junto a Olivia Newton (q.e.p.d) bailó “You're The One That I Want”.

Aunque estas son las cintas en las que más ha brillado, tiene una larga lista de títulos en los que Travolta seduce a la audiencia con sus pasos, pero no todas con la misma calidad, incluso la crítica lo veía más como bailarín que como actor, de ahí que durante toda su carrera tenga más nominaciones a los Premios Razzie, que califican lo peor del cine, 17 en total, que al Oscar, donde sólo ha tenido dos, o a los Globos de Oro, donde sólo ha ganado uno de las seis veces que ha competido por el galardón.

Tras estos proyectos, trabajó con Sylvester Stallone en “Staying Alive” (1983), donde retomó el personaje de “Tony Manero” de “Fiebre del Sábado Noche”, pero esta vez la historia va más por la autosuperación, donde el protagonista lucha por conseguir sus sueños. En este filme, Travolta demuestra que también puede bailar más lento al ritmo de “I'm Never Gonna Give You Up” de Frank Stallone y Cynthia Rhodes.

Dos años después regresa con “Perfect” (1985). Junto a Jamie Lee Curtis, John ofrece una sensual escena de baile, al más puro estilo de un perreo, musicalizado por “Wear Out The Grooves” de Jermaine Stewart. La trama narra la vida de un periodista que prepara un artículo sobre clubes deportivos, ahí conoce al personaje de Lee, una maestra de aerobics de la que se terminará enamorando.

Su carrera siguió en las comedias. En 1990, protagonizó “Mira quién habla también” y cautivó a sus seguidores con su movimiento de caderas al estilo de Elvis Presley con el tema “All Shook Up”.

En 2007, hizo “Hairspray”, donde totalmente alejado de la imagen del sex symbol del siglo pasado, interpreta a “Edna”, una madre sobreprotectora y amante del baile que busca que su hija sea Miss Hairspray”, su papel fue bien recibido por sus fans, aunque no tanto por la crítica.

A DETALLE

Bailó “Chains of Fools” de Aretha Franklin en “Michael” de 1996.

En 1989 hizo, lo que los expertos definen como su peor cinta “Los expertos”.

En este trabajo baila “Dance Sequence” junto a Kelly Preston.

Su Globo de Oro lo ganó por “Cómo conquistar Hollywood”, donde no baila.

1995 fue nominado al Oscar por Pulp Fiction.

95 créditos como actor tiene.

MAAZ