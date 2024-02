Conductora de “Venga la Alegría” revela detalles de la supuesta infidelidad entre Thalí García y Lupillo Rivera

La repentina salida de Thalí García de “La Casa de los Famosos 4” desató gran alboroto debido a que ocurrió en medio de rumores de un romance con Lupillo Rivera. Al respecto, la conductora Flor Rubio reveló detalles asegurando que la producción habría protegido a la actriz borrando evidencia de una acalorada conversación que sostuvo con el cantante.

Flor Rubio revela detalles de supuesta infidelidad

Durante una transmisión en vivo para su canal de YouTube, la conductora de “Venga la Alegría” habló sobre los rumores de un romance entre Thalí García y Lupillo Rivera que surgieron por la gran amistad que formaron en el reality show. Aunque aseguró que previo a que escapara de la casa la actriz y el intérprete sostuvieron una intensa conversación por la que tuvieron que ser apagadas las cámaras para evitar perjudicarla.

Sigue leyendo:

Esta es la fuerte multa que podría pagar Thalí García por romper las reglas en La Casa de los Famosos 4

"Me dolió mucho": Lupillo Rivera habla de la salida de Thalí de La Casa de los Famosos 4

“Encuentra la forma de salirse de ‘La Casa’ porque estuvo a punto de rebasar la línea de lo permitido con Lupillo Rivera (…) Durante las horas previas a la huida, el 24/7 fue muy inestable, lo que me cuentan es que las cosas que se estaban diciendo Thalí y Lupillo Rivera no podían salir, eso hubiera dejado muy mal parada a Thalí. Había conversaciones muy hot, entonces la producción lo que hizo fue protegerla quitando del 24/7 las horas previas a que ella huyera”, indicó.

¿Por qué Thalí García abandonó el reality show?

La actriz de “El señor de los cielos” señaló que las constates peleas con algunas de sus compañeras y los comentarios negativos que recibió del exterior apuntando a una infidelidad habrían motivado su decisión de abandonar el programa. Ante esto, no dudó en enviar un mensaje a Lupillo Rivera, quien rompió en llanto ante la salida de la actriz.

"Para mí ha sido un honor, Lupillo. Compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón que me escucharas, que me vieras, me enseñaras a jugar billar. Sin duda deseo volvernos a encontrar fuera de la casa. Discúlpame si sientes que te abandoné. A la familia de Tierra, a pesar de que tuvimos muchas diferencias, están en mi corazón. Los amo. Y tú para siempre vas a encontrar una amiga, un puerto seguro, alguien que te quiere, te admira y te respeta”, dijo al cantante.