Lyn May lamenta la muerte de Sasha Montenegro: "Una vez más me toca despedir a una amiga"

La reciente muerte de Sasha Montenegro revivió su figura como una actriz y vedette del cine mexicano, ese al que perteneció durante las décadas de los años 70 y 80, principalmente, con los filmes de "ficheras".

A la par de esto, siempre fue recordada por su historia de amor y desamor a lado del ex presidente de México, José López Portillo, con quien estuvo unida muchos años. De esa relación que encontró su punto más alto en 1995, cuando se casaron, Sasha Montenegro percibió una millonaria pensión alimenticia, misma que perdió años después.

Con esto en su pasado, Sasha Montenegro marcó a muchas personas con su presencia y ausencia. Una de esas figuras fue Lyn May, la otra célebre vedette que actuó en las cintas de esa época, forjando así una amistad que perduró por décadas. Con la partida de Sasha, Lyn May no dudó en recordarla con amor.

José López Portillo y Sasha Montenegro se casaron en 1995. Foto: Especial

Lyn May lamenta la muerte de su amiga Sasha Montenegro

A través de su cuenta de instagram @lyn_may_ la vedette encontró las palabras adecuadas para recordar a su amiga Sasha.

“Una vez más me toca despedir a una amiga. Con profundo dolor le digo adiós a la bella Sasha", comienza el texto que se lee en sus redes sociales desde este jueves 15 de febrero.

Para abundar en ese pensamiento, Lyn May recordó como se conocieron y la forma como ayudó en su carrera.

"Nos conocimos muy jóvenes trabajando en el cine, trabajar con ella fue bonito, nunca hubo competencia ni envidias, incluso cuando las dos éramos estelares. Como vi potencial en ella, la lleve al Teatro Blanquita, y así debutó como vedette", reveló Lyn May.

La vedette recordó a su amiga desde la juventud. Foto: IG @lyn_may_

Recuerda su lazo maternal y amistad con Rossy Mendoza

Lyn May sacó su lado más emotivo al recordar que le unió una profunda amistad con Sasha, al grado que sus hijas se conocieron.

"Nuestras hijas eran de la misma edad, aún recuerdo como jugaban juntas mientras nosotras ensayábamos una coreografía o practicábamos una escena", contó.

Para culminar, lamentó también la muerte de otra compañera y amiga de esa época, Rossy Mendoza, quien lamentablemente también murió hace pocos meses.

"Primero mi querida y Rossy y ahora Sasha, en los últimos dos meses he perdido a grandes amigas. Siempre recordaré a Sasha Montenegro como una mujer culta, trabajadora y sobre todo hermosa”, describió.

