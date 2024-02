¡Perdonado! Pedro Sola repite comercial viral de mayonesa y este fue el resultado

A 17 años del error que le valió a Pedro Sola burlas en redes sociales y una fuerte multa, el conductor repitió aquel comercial que se convirtió en un clásico de memes y de la televisión en México. El Día del Amor y la Amistad fue el pretexto perfecto para terminar con la polémica que lo persiguió todo este tiempo, el resultado desató felicitaciones de sus fans quienes señalaron que nunca olvidarán el icónico momento que marcó su carrera.

Pedro Sola repite polémico comercial

El conductor de “Ventaneando” se ha ganado el cariño del público gracias a su sentido del humor, simpatía y honestidad al decir lo que piensa. Aunque el comercial de Hellmann’s en el que confunde el nombre de la marca y menciona a la competencia, lo mantuvo como blanco de burlas por casi 20 años, error al que puso fin este 14 de febrero con un promocional que generó todo tipo de reacciones.

Pedro Sola genera alboroto al repetir comercial de mayonesa. Foto: Captura de pantalla YouTube @PedroSolaOficial

En el video se observa que Pedro Sola comienza mencionando un platillo que acompañará con mayonesa, para después mencionar la marca y luego de unos segundos de tensión menciona la marca “¡Hellmann’s!”. Acto seguido entra una botarga con un ramo de flores, mariachis y el conductor Sergio Sepúlveda para celebrar, a esto se sumaron las conductoras del programa que calificaron el momento como “noticia nacional”.

Fans felicitan a Pedro Sola

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas lo felicitaron, otros mencionaron que nunca se olvidará el icónico comercial. Durante una entrevista Pedro Sola reveló que su error le costó una multa de 75 mil pesos: “Me lo cobraron en abonos chiquitos. El director de aquella época dijo que realmente me iban a castigar con el cobro, para que fuera un escarmiento para los conductores que estén al pendiente”.

“Ascenso al de Marketing por este crossover”, “Fue bien raro no escuchar el ‘¡mayonesa McCormick!’”, “Lo que un día le atormentó hoy le causa beneplácito, don Pedro”, “Ay, Pedrito, me pusiste nerviosa”, “Buena lección de sacar provecho de nuestros errores”, “Tesoro nacional”, “El mejor comercial no exis…”, “Bien merecido el indulto por parte de la marca” y “Imagínate vivir en Europa y que no haya estos anuncios”, fueron algunos de los comentarios.