Pati Chapoy no se guarda nada y responde con fuerza a las acusaciones de famosa conductora de farándula

Pati Chapoy respondió a las recientes declaraciones donde Aurora Valle, conductora de entretenimiento, aseguró que recibió maltratos por parte de la creadora del mítico programa "Ventaneando", y que si renunció fue porque no estaba acostumbrada a un ambiente de terrorismo.

Vale la pena recordar que "Boris" contó en su versión que durante su estancia en "Ventaneando" la hicieron tomar un curso de conducción durante un fin de semana, pero como pasaba el tiempo con sus hijas en esas fechas, decidió darles prioridad sobre las imposiciones de la también productora. Pati terminó por enterarse y entonces le metió la peor regañada que ha tenido en su vida.

Al respecto, Pati Chapoy por fin habló de lo sucedido. Aseguró a través de su podcast que las cosas no sucedieron precisamente como ella lo dice, pero coinciden en que todo fue tras la falta de Aurora a un curso que les pedían año con año a todos los conductores de los canales de la empresa.

Informó que se trata de cursos que les piden cada cierto tiempo para que puedan ser mejores conductores y tener una mayor soltura frente a las cámaras, de acuerdo con los tiempos que están viviendo. Todos fueron parte de estos cursos, pero únicamente Aurora Valle faltó a los mismos.

“Solicité el curso y la que no quiso fue Aurora. Se enojó tanto y me dio como respuesta una carta de renuncia. Ahora está diciendo que no soporté, y que no me soportaba, que porque yo la trataba mal. Bueno, es su punto de vista”, dijo.