Lupillo Rivera admite que le gusta Thali Rivera; en redes critican a la actriz por "darle alas" al cantante, aunque está casada

"Quedaron como payasos" es como diversos usuarios de las redes sociales reaccionaron, luego de que Lupillo Rivera se sinceró y admitió que Thalí García sí le gusta. Debido a esto, el cantante de regional mexicano, de 52 años de edad, y la actriz, de 33 años, desataron la polémica, ya que previamente él aseguró que la actriz era como una hermana o una hija.

Esto ha hecho que La Casa de los Famosos 4 se torne "interesante", exponen en Twitter numerosas personas. Para algunos usuarios sólo era cuestión de tiempo para que el intérprete de "Grandes ligas" abriera su corazón y confesara que la actriz lo trae de un ala, especialmente porque aseguran que ella "le estuvo coqueteando" cuando compartieron la suite.

El cantante admitió que la actriz se le hace "hermosa", pero dijo que la respeta, ya que está casada. Instagram Lupillo Rivera / Thalí García.

Lupillo Rivera cae rendido a los encantos de Thalí García

“No, neta Maripily, está muy guapa, muy hermosa, sí me gusta Thalí”, expresó Lupillo Rivera ante sus compañeros de cuarto cuando ya estaban por dormir. Sin embargo, el hermano de la fallecida Jenni Rivera expuso que respeta a la actriz y hay una delgada línea que no va a cruzar. "No quiero cruzar esa línea, me van a regañar mañana. No puede uno cruzar esa línea".

Está muy guapa, muy hermosa, sí me gusta Thalí

De esta manera, el cantante confirmó las especulaciones de Leslie Gallardo, quien ya fue expulsada de La Casa de los Famosos. Además, el novio de la joven, Emilio Osorio, también consideró que entre Lupillo Rivera y la actriz había "gato encerrado" debido al comportamiento que él estaba teniendo desde que empezó a ser cercano a Thalí García.

En redes se van contra Thalí García porque "darle alas" a Lupillo Rivera.

Tras la confesión del cantante, las críticas no sólo han sido para él, ya que numerosos usuarios de Twitter se han ido en contra de Thalí García, a quien acusan de estar de "coqueta", a pesar de que está casada con el director de televisión Felipe Aguilar. Además, tiene dos hijos, un niño con su esposo y una niña que procreó en una relación previa.

"Thalí no debería estar tanto con él! ¿A poco no se da cuenta que está mal? ¿Y su esposo qué? A ver, ¿a poco a ella le gustaría que su esposo estuviera haciendo esto con otra mujer? ¡Claro que no! Ya le dio alas a Lupillo", comentó una usuaria en Twitter.

A pesar de esto, otros usuarios están felices con la confesión de Lupillo Rivera porque está generando contenido y de eso se trata La Casa de los Famosos. Además, indicaron que él está soltero y es libre de que le guste cualquier persona, especialmente la actriz porque es guapa. Por si fuera poco, agregaron que ambos son adultos y ya saben lo que hacen.