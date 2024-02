¿Por qué Justin Bieber rechazó presentarse con Usher en el Super Bowl?

A pesar del espectáculo que dio Usher en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LVIII, muchas personas se quedaron un mal sabor de boca debido a que esperaban más de sus éxitos y por supuesto invitados especiales, como Justin Bieber, quien fue una de las estrellas más esperadas, sin embargo, se destapó que el joven cantante rechazó aparecer con su compañero.

Desde que se anunció que Usher sería el encargado del show de Medio Tiempo, muchas personas mostraron sus deseos de que invitara a Justin Bieber y que cantaran juntos el tema "Somebody To Love". A pesar de que el artista, de 29 años, sí se hizo presente en la final de la NFL en Las Vegas, no se subió al escenario, decepcionando a varios de sus fanáticos.

¿Por qué Justin Bieber rechazó a Usher para estar en el Super Bowl?

Después de la presentación de Usher en el partido en el que Kansas City Chiefs le ganó a los San Francisco 49ers, en redes sociales se empezó a especular que JB no se subió al escenario con su mentor debido a una fricción que tienen. Sin embargo, días después salió un representante del intérprete de "OMG" a desmentir esta versión.

La fuente indicó a medios de comunicación que el cantante invitó formalmente a Justin Bieber para estar en el show de Medio Tiempo, no obstante, el intérprete de "Baby" lo rechazó. "No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía”, destacó el informante, quien aseguró que el artista, de 45 años, hizo todo lo posible para convencerlo.

Usher fue clave para la carrera de Justin Bieber

Usher es una de las piezas claves para llevar a la fama a Justin Bieber, debido a que después de que lo descubriera Scooter Braun, el cantante y el productor hicieron el sello discográfico RBMG para ficharlo y lanzar temas como "One Time", "One Less Lonely Girl" y "Baby". En 2010, colaboró con el joven artista en el sencillo "Somebody to Love", el cual es uno de sus mayores éxitos.