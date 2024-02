Super Bowl LVIII: Justin Bieber y Hailey protagonizan tierno beso en la Kiss cam

El Super Bowl además de ser un importante encuentro deportivo, también es el lugar en el que decenas de celebridades de la música, el cine, la televisión y las redes sociales se reúnen para disfrutar de la entrega LVIII del evento desde el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Quienes estuvieron presentes para disfrutar del partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers fue la pareja conformada por Justin Bieber y Hailey Bieber, pues disfrutaron desde las gradas y además contagiaron al mundo con su amor al protagonizar un tierno beso que fue transmitido por la kiss cam.



Contagiaron con su amor a todo el estadio. Captura de pantalla TikTok/reneefreaknfl

Justin Bieber y Hailey la pareja más romántica

Además de Taylor Swift quien acudió a apoyar a su novio, el jugador Travis Kelce, fueron Justin Bieber y Hailey quienes no se quedaron atrás para dar muestra de lo mucho que se aman, pues cabe recordar que los famosos sostienen un formal matrimonio desde el 2019 y siguen muy románticos.

Lo que se aprecia en cámara es el momento en el que Justin Bieber se percata de que la toma está con ellos y no duda en besar a su esposa en la mejilla recibiendo una gran sonrisa por parte de la modelo, quien también deslumbró con su gran belleza a todo el estadio.

Presumen su amor en redes sociales. IG/justinbieber

¿Por qué Justin Bieber no cantó en el Medio Tiempo?

Una de las especulaciones sobre este Medio Tiempo era la posible actuación de Justin Bieber junto a Usher, quien se sabe fue el artista principal del espectáculo, pues los fanáticos del cantante tenían la esperanza que lo invitara para cantar juntos el remix del tema “Some body to love”.

Tras presentar su propuesta del Medio Tiempo, Usher no solamente recibió críticas por no invitar a Justin Bieber al encuentro musical, sino dividió opiniones pues algunos internautas no estuvieron de acuerdo sobre los duetos, las coreografías y el show en general.