¿Qué fue de la novia de la infancia de Justin Bieber? Mira cómo luce ahora a sus 28 años

Justin Bieber se ha convertido en uno de los cantantes más destacados de los últimos años. Su apasionada relación con Selena Gómez y su matrimonio con Hailey Baldwin lo mantienen constantemente bajo el escrutinio de los paparazzi. No obstante, antes de estas dos historias de amor, el artista canadiense compartió una relación significativa en su juventud que también influyó en su carrera.

La novia de infancia del cantante de ‘Yummy’ fue Caitlin Beadles. Se conocieron en la escuela primaria en Stratford, Ontario, Canadá, y comenzaron a salir a los 12 años. Si no lo sabías, algunas canciones de Biebs como ‘Never Let You Go’ y ‘Common Denominator’ fueron dedicadas a Beadles. Su relación duró unos dos años, hasta que Justin se mudó a Atlanta para seguir su carrera musical.

Justin Bieber y Caitlin Beadles se conocieron en la escuela primaria. | Crédito: Facebook.

Beadles ha hablado sobre su relación con Bieber en varias ocasiones. En una entrevista de 2010, dijo que Bieber era "un novio muy dulce" y que "siempre le hacía reír". También dijo que ellos seguían en contacto y eran grandes amigos. Esto se confirmó cuando la joven asistió a la boda de Justin y Hailey Baldwin, pues el hermano de Beadles resulta ser uno de los mejores amigos del artista.

Actualmente, la joven tiene 28 años y es una influencer muy reconocida. En instagram tiene más de 300 mil seguidores y con todos sus seguidores comparte tips sobre la vida fitness. También es fundadora de un refugio de perros que lleva por nombre ‘Caitlin’s Vine Of Bravery’.

Aunque Justin Bieber ha tenido muchas novias conocidas, nunca se olvida del primer amor. Sin duda, Caitlin Beadles y el cantante canadiense son el mejor ejemplo de que se puede ser amigo de tu ex. Ellos siguen en contacto y el amor que se tienen es de amistad y mucho respeto.

Fotos de Caitlin Beadles

Caitlin Beadles ahora tiene 28 años y sigue manteniendo su amistad con Justin Bieber. | Crédito: Instagram.

Caitlin Beadles ahora es influencer y tiene más de 300 mil seguidores. | Crédito: Instagram.

La primera novia de Justin Bieber ahora tiene un refugio de animales. | Crédito: Instagram.

