La farándula se vistió de luto ante la muerte de la mamá de la actriz Aracely Arámbula. A través de redes sociales la periodista de espectáculos Addis Tuñón informó que la señora Socorro Jacques falleció el pasado fin de semana, aunque hasta el momento la también cantante no se ha pronunciado al respecto.

Muere la mamá de Aracely Arámbula

“Socorro, doña Soco, mamita de Aracely Arámbula y Leonardo Arámbula, falleció este fin de semana, noticia lamentable. Mi familia siempre la recordaremos con gratitud. Dios la reciba. Condolencias a sus hijos y nietos”, es el mensaje con el que la conductora del programa “De primer mano” con quien, señala la periodista Flor Rubio, la actriz tiene muy buena relación y es cercana a su familia.

Socorro Jacques: ¿de qué murió la mamá de Aracely Arámbula?

“La Chule”, como también se conoce a la actriz, mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, sin embargo, se sabe que de cariño llamaba a su mamá “Coquito” y fue ella quien, junto a su padre Manuel Arámbula, la apoyaron en la crianza de los hijos que tuvo con Luis Miguel, Miguel y Daniel.

Papás de Aracely Arámbula

El fallecimiento de doña Socorro Jacques ocurre poco más de un año después de la del padre de la actriz, Manuel Arámbula, quien murió de manera repentina a causa de un infarto fulminante. “Agradezco su cariño, su preocupación, estamos honrando a mi papito hermoso, no estoy preparada, solo quiero decirle a la gente que lo quiero tomar con todo el respeto del mundo”, compartió la actriz tiempo después durante una transmisión en vivo.

Meses más tarde la actriz de “La Doña” se sinceró en entrevista para “Siéntese quien pueda” sobre la partida de su padre y reveló que lleva parte de sus cenizas en un collar: “Hablo con él en videollamada y al día siguiente él partió, entonces esa satisfacción me queda, que no me faltó decirle nunca ‘te amo, te amo’ y él lo sabe (…) Me entristezco porque es inevitable, la cabeza lo entiende, el corazón no tanto. Es un proceso muy difícil. Fue un proceso de duelo, que fue lo más duro de mi vida y todavía lo seguimos procesando obviamente”.