Así fue como Gustavo Adolfo Ferrer trabajó con Chabelo: "era estricto, pero buen amigo"

Este lunes se informó sobre la muerte del locutor Gustavo Adolfo Ferrer, quien destacó por ser la voz comercial del programa "En Familia con Chabelo". Después de que se confirmara la terrible pérdida, familiares, amigos y gente del medio, comenzó a recordar su trabajo, sobre todo, su etapa junto a Xavier López, a quien siempre le demostró un gran aprecio.

Después de anunciar la muerte del locutor, su compañero del gremio Roman de la Cruz compartió en su cuenta de Facebook una entrevista que le hizo justamente el año pasado, cuando falleció Xavier López "Chabelo", personalidad con la que trabajó por más de 15 años. En la conversación, Ferrer dio a conocer desde cómo comenzó a colaborar con la celebridad hasta reveló la verdadera personalidad del "amigo de todos los niños".

Así fue como Gustavo Adolfo Ferrer trabajó con Chabelo durante más de 15 años

En aquella oportunidad, Gustavo Adolfo Ferrer relató que Televisa lo había castigado, por lo que lo habían puesto en el horario de la madrugada para que monitoreara el Canal 5. Uno de esos días, comenzaron a grabar el programa piloto de "En Familia", sin embargo, no tenían locutor y fue en ese momento, que una persona del equipo de "Chabelo" lo buscó, ya que no había otra persona en ese horario.

"Entonces llegó este muchacho ( de la producción de Chabelo) para decirme que el programa había quedado y que yo me había quedado como locutor. (...) Ahí me llevé 16 años trabajando, como lo he dicho en varias ocasiones, este hermano mayor, que nos enseñó muchísimas cosas, de la honestidad, del trabajo, del respeto para el público", dijo en la conversación el locutor.

Gustavo Adolfo Ferrer trabajó por 16 años con Xavier López "Chabelo". Foto: Especial

Gustavo Adolfo también mencionó el trato que Xavier López "Chabelo" le daba a los infantes, pues siempre les dio su lugar. "Él tenía un sentido muy especial de tratar al niño, no como un adulto chiquito, ni como una persona sin capacidad de razonar. A veces las personas lo criticaban porque decían que era muy cruel con los niños, pero no era cruel, era auténtico con los niños".

¿Cómo era Xavier López "Chabelo", según Gustavo Adolfo Ferrer?

De acuerdo a lo que dejó ver en esta entrevista, Gustavo Adolfo Ferrer estaba satisfecho con haber trabajado junto a Xavier López "Chabelo", pues aunque destacó que como jefe era muy estricto, pero también que era un buen amigo, puesto que le gustaba compartir momentos con los que lo rodeaban.

Gustavo Adolfo Ferrer fue la primera voz de "En Familia con Chabelo" Foto: Archivo

"Como persona era un gran amigo, y como jefe sumamente estricto. (...) Xavier era estricto, tanto con el staff, con utilería, con los que se encargaban de los efectos, y claro con nosotros: los locutores y las edecanes. Era un hombre muy profesional en el aspecto de trabajo. Y en el aspecto de amistad, era un amigo tan sencillo, nos invitaba a su casa, comíamos en su casa, yo la invitaba a mi casa", dijo Gustavo Adolfo Ferrer.