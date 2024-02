Alejandro Sanz hace "broma" a su hija y le da esta enorme sorpresa en su graduación: FOTO

No hay nada mejor que recibir una sorpresa, especialmente si viene de un ser amado, como puede ser el caso de los padres y esto lo sabe muy bien el cantante español Alejandro Sanz, quien decidió ponerse creativo para dar la mejor sorpresa a su hija en un día que será inolvidable para ella.

El famoso cantante de "Amiga mía" es considerado uno de los más exitosos de habla hispana, pues su éxito y cariño han llegado a todo el mundo, por lo que cada suceso que acontezca entorno a su vida se convierte en motivo de interés y este es precisamente el caso de una reciente publicación del artista, quien dejó ver cómo es su vínculo con su hija.

El cantante sorprendió a su hija luego de pequeña broma. Foto: IG

Alejandro Sanz da enorme sorpresa a su hija Manuela

Manuela Sanchez Michel es la hija de 23 años del cantante que es conocido por haber vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y por haber ganado más de 24 grammys latinos durante su carrera, y es precisamente la joven quien ha recibido una de las mayores sorpresas luego de que su papá le hizo una broma que más tarde resultó en alegría y risas.

Resulta que la joven, fruto del amor de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, se encuentra de festejo debido a que llegó el día de su graduación, sin embargo, creó que su papá no podría visitarla en México para festejar junto con ella este importante día debido a su apretada agenda como artista.

El cantante publicó los mensajes con los que jugó una broma a Manuela. Foto: IG

"Yo hubiera querido ir, pero tengo muchas cosas que hacer aquí", dijo el cantante. Manuela no pudo ocultar su tristeza, pero solo se limitó a aceptar la situación: "ya papi, me imaginé. No pasa nada", son los mensajes que el mismo Alejandro Sanz compartió al revelar cómo fue esta sorpresa, pues le hizo creer a la joven que no iría con el objetivo de presentarse por sorpresa, dejando en claro el gran padre que es, quien además destaca por su ingenio y originalidad.